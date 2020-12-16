Заощадити півтори тисячі доларів на ремонті – звучить привабливо. Але результат такої економії може бути неідеальним.

Це відео демонструє застосування одного з поширених прославлених соцмережами лайфхаків – ремонту будь-чого за допомогою лапші швидкого приготування. Не пробуйте цього вдома. Чи, принаймні, не робіть цього з новеньким Chevrolet Corvette C8.

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Автор відео Judahs Garage на YouTube пояснює на початку ролика, що у місцевого дилера Chevrolet не знайшлось потрібної деталі на заміну для його Corvette C8. Річ у тім, що його спорткар настільки новий, що запасні частини для нього ще просто недоступні.

Заміна дверей коштувала б власнику 1500 доларів, та він вирішив одразу дві проблеми за допомогою десяти упаковок локшини швидкого приготування, клею, шпаклівки та балончика з фарбою. Результат показаний на початку відео, тож увесь ролик переглядати не обов’язково.