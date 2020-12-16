Сэкономить полторы тысячи долларов на ремонте – звучит привлекательно. Но результат такой экономии может быть неидеальным.

Это видео демонстрирует применение одного из распространенных прославленных соцсетями лайфхаков – ремонта чего-либо с помощью лапши быстрого приготовления. Не пробуйте этого дома. Или, по крайней мере, не делайте этого с новым Chevrolet Corvette C8.

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Автор видео Judahs Garage на YouTube объясняет в начале ролика, что у местного дилера Chevrolet не нашлось нужной детали на замену для его Corvette C8. Дело в том, что его спорткар настолько новый, что запасные части для него еще просто недоступны.

Замена двери обошлась бы владельцу 1500 долларов, и он решил сразу две проблемы с помощью десяти упаковок лапши быстрого приготовления, клея, шпаклевки и баллончика с краской. Результат показан в начале видео, поэтому весь ролик просматривать необязательно.