Киевская компания Emobili показала во Львове шестиколесное транспортное средство Himaks Military Off-Road 6W4D для перевозки груза и эвакуации раненых.

В отличие от еще недавно показанной версии квадроцикла, этот шестиколесный аккумуляторный Himaks Military более мощный за счет дополнительного двигателя, может тянуть на себе 500 кг вместо 300 кг, поскольку здесь удлиненная платформа и добавился еще один привод на третью колесную пару.

Грузовая платформа сделана так, что теперь раненого бойца можно класть не поперек, как это было в четырехколесной машине, а вдоль. Ширина платформы в 1,06 м позволяет при необходимости уложить рядом даже двух раненых и вывезти их в тыл до ближайшего медицинского поста.

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Тестовые испытания показали, что колесная версия 6х4 лучше отцентрирована относительно квадроцикла 4х4, у нее не только высокая грузовая способность и проходимость, но и лучшая устойчивость на склонах. К тому же производство шестиколесника будет дешевле.

Силовой потенциал в серийных версиях будут обеспечивать электромоторы 2х2250 Вт с 72-вольтовой схемой, хотя на выставках в Киеве и Львове стояли агрегаты по 2000 Вт и использована 60-вольтовая сеть управления. Правда, шестиколесник со своей батареей 2х116 Ач уступает квадроциклу запасом хода, может проехать без подзарядки всего 100 километров, а не 150.

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На презентациях в Киеве и Львове шестиколесный электромотоцикл для переднего края вызвал неподдельный интерес, но будут ли на эту машину заказы, покажет время. Фото: Emobili

Впрочем, это только экспериментальный образец, так что вполне вероятно, что разработчики смогут увеличить километраж пробега. Это им будет по силам, а вот грузовую способность в 500 кг или вместимость на пять ребят в полной экипировке поднять не получится – конструкция не выдержит.

Относительно цены, стоимость шестиколесного Himaks Military Off-Road 6W4D для перевозки груза и эвакуации стоит 490 000 гривен, что на 70 000 больше, чем за грузовой электроквадроцикл для военных Himaks Military 60V 2000W.