Уже пять эвакуационных электроквадроциклов HIMAKS, разработанных киевскими инженерами под нужды фронта, работают на передовой.

Crafter HIMAKS – еще одна переработка четырехколесного байка для ВСУ. В Украине уже есть аккумуляторные квадроциклы с наращенной на кормовую багажную решетку грузовой платформой, которая вдоль/поперек расладывается за счет откидных бортов. На ней можно доставлять как боеприпасы, так и термосы с едой, бидоны с водой или любым другим грузом, фасованным в коробки или мешки, которые при необходимости для фиксации перевязываются ремнями или резиновыми стропами.

В этот раз инженеры уже хорошо известной в Украине компании Emobili создали на базе квадроцикла Crafter Ranger эвакуационную машину Crafter HIMAKS и в очередной раз доказали, что все гениальное выходит из простого решения. Багажную платформу над задней колесной парой они адаптировали под размещение специальных пластиковых носилок.

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Это практически модификация грузовой версии, но с разложенными бортами, поддерживаемыми в горизонтальной плоскости тросиками, и системой крепления носилок.

Правда, носилки здесь не продольного размещения, а поперечного. В разрезе их конфигурация напоминает рассеченный вдоль гибкий цилиндр, который при транспортировке раненого можно стянуть ремнями чуть ли не до круглой формы: – все зависит от телосложения раненого и положения его головы. За счет таких подвижных боковых бортиков, высота которых регулируется степенью стяжки, парамедики надежно фиксируют раненого для транспортировки в тыл.

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Специальные носилки, которые можно ремнями стянуть в кокон, размещают на разложенной платформе поперек хода квадроцикла. Фото: dev.ua

В таком случае экипаж машины состоит из двух человек – водителя и пассажира-медика или сопровождающего. При свободной грузовой платформе позади пассажира есть откидное сиденье и квадрик может перевозить трех человек, груз, в т.ч. и на переднем решетчатом багажнике перед водителем при условии, что он не перекрывает видимость. Грузоподъемность 300 кг.

Ходовая здесь от Crafter. Два аккумулятора рассчитаны на пробег около 150 километров. Основной обеспечивает запас хода до 100 километров, а запасной – до 50. Поскольку они расположены на разной высоте, то в случае попадания пулей или осколком батарея легко меняется. Кстати, их замена местами занимает всего 15-20 секунд, а при отработанных навыках еще быстрее.

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За час батарея набирает заряд, достаточный для обеспечения запаса хода до 35 км, но производитель квадроцикла уточняет, что все зависит от рельефа – может быть больше или меньше. Кстати, во фронтовой зоне аккумуляторы могут служить павербанками.

Разработчики поставили сюда колеса с 8-дюймовыми дисками с бескамерными покрышками и высотой протектора 12 мм. Что касается электродвигателей, то производитель эту характеристику не раскрыл, указав только на дисковые гидравлические передние и задние тормоза, передние амортизаторы с регулятором жесткости, два задних амортизатора – газомасляные с подкачкой.

Здесь грузопассажирская версия с крышей, тактическим прицепом и с обычной грузовой платформой над задней осью. Фото: Emobili

Точная цена эвакуационной версии не указывается, а гражданская стартует с 400 000 гривен, все зависит от комплектации. Предварительная грузопассажирская модель стоит 430 000 гривен, а версия с крышей и тактическим прицепом – 460 000 гривен.