Вже п’ять евакуаційних електроквадроциклів HIMAKS, які київські інженери розробили під потреби фронту, працюють на передовій.

Crafter HIMAKS – ще одна переробка чотириколісного байка для ЗСУ. В Україні вже є акумуляторні квадроцикли з нарощеною на кормову багажну решітку вантажною платформою, що вздовж/поперек розкладається за рахунок відкидних бортів. На ній можна доставляти як боєприпаси, так і термоси з їжею, бідони з водою чи будь-яким іншим вантажем, фасованим у коробки або лантухи, які при потребі для фіксації перев’язуються пасками чи гумовими стропами.

Цього разу інженери уже добре знаної в Україні компанії Emobili створили на базі квадроцикла Crafter Ranger евакуаційну машину Crafter HIMAKS і в черговий раз довели, що все геніальне виходить з простого рішення. Багажну платформу над задньою колісною парою вони адаптували під розміщення спеціальних пластикових нош.

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Це практично модифікація вантажної версії, але з розкладеними бортами, що підтримуються в горизонтальній площині тросиками, і системою кріплення нош.

Щоправда, ноші тут не повздовжнього розміщення, а поперекового. У розрізі їх конфігурація нагадує розсічений вздовж гнучкий циліндр, який при транспортуванні пораненого можна стягнути пасками мало не до круглої форми: – все залежить від статури пораненого і положення його голови. За рахунок таких рухомих бокових бортиків, висота яких регулюється ступенем стягування, парамедики надійно фіксують пораненого для транспортування у тил.

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Спеціальні ноші, які можна пасками стягнути в кокон, розміщують на розкладеній платформі поперек ходу квадроцикла. Фото: dev.ua

У такому випадку екіпаж машини складається з двох людей – водія та пасажира-медика чи супроводжуючого. При вільній вантажній платформі позаду пасажира є відкидне сидіння і квадрик може перевозити трьох людей, вантаж, в т.ч. й на передньому решітчастому багажнику перед водієм за умови, що він не перекриває видимість. Вантажопідйомність 300 кг.

Ходова тут від Crafter. Два акумулятори розраховані на пробіг під 150 кілометрів. Основний забезпечує запас ходу до 100 кілометрів, а запасний — до 50. Оскільки вони розташовані на різній висоті, то у випадку влучання кулею чи осколком батарея легко міняється. До речі, їх заміна місцями займає всього 15-20 секунд, а при відпрацьованих навичках й ще швидше.

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За годину батарея набирає заряд, достатній для забезпечення запасу ходу до 35 км, але виробник квадроцикла уточнює, що все залежить від рельєфу – може бути більше чи менше. До речі, у фронтовій зоні акумулятори можуть слугувати павербанками.

Розробники поставили сюди колеса з 8-дюймовими дисками з безкамерними шинами і висотою протектора 12 мм. Щодо електродвигунів, то виробник цю характеристику не розкрив, вказавши тільки на дискові гідравлічні передні та задні гальма, передні амортизатори з регулятором жорсткості, два задні амортизатори – газомасляні з підкачуванням.

Тут вантажно-пасажирська версія з дахом, тактичним причепом і зі звичайною вантажною платформою над задньою віссю. Фото: Emobili

Точна ціна евакуаційної версії не вказується, а цивільної стартує з 400 000 гривень, все залежить від комплектації. Попередня вантажно-пасажирська модель коштує 430 000 гривень, а версія з дахом і тактичним причепом - 460 000 гривень.