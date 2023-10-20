Київська компанія Emobili показала у Львові шестиколісний транспортний засіб Himaks Military Off-Road 6W4D для перевезення вантажу та евакуації поранених.

На відміну від ще не так давно показаної версії квадроцикла, цей шестиколісний акумуляторний Himaks Military більш потужний за рахунок додаткового двигуна, може тягнути на собі 500 кг замість 300 кг, оскільки тут видовжена платформа й додався ще один привід на третю колісну пару.

Вантажна платформа зроблена так, що тепер пораненого бійця можна класти не поперек, як це було в чотириколісній машині, а повздовж. Ширина платформи в 1,06 м дозволяє при потребі покласти поряд навіть двох поранених і вивезти їх у тил до найближчого медичного поста.

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Тестові випробування показали, що колісна версія 6х4 краще відцентрована відносно квадроцикла 4х4, у неї не тільки вища вантажна спроможність та прохідність, але й вона більш стійка на схилах. До того ж виробництво шестиколісника буде дешевшим.

Силовий потенціал у серійних версіях будуть забезпечувати електромотори 2 х 2250 Вт з 72-вольтовою схемою, хоча на виставках у Києві та Львові стояли агрегати по 2000 Вт та використана 60-вольтова мережа управління. Щоправда, шестиколісник зі своєю батареєю 2 х 116 Ач поступається квадроциклу запасом ходу, адже може проїхати без підзарядки лише 100 кілометрів, а не 150.

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На презентаціях у Києві та Львові шестиколісний електромотоцикл для переднього краю викликав непідробний інтерес, але ось чи будуть на цю машину замовлення, покаже час. Фото: Emobili

Втім, це тільки експериментальний зразок, тож цілком імовірно, що розробники зможуть збільшити кілометраж пробігу. Це їм буде під силу, а ось вантажну спроможність в 500 кг чи місткість на п’ять хлопців у повній екіпіровці підняти не вийде – конструкція не витримає.

Щодо ціни, то вартість шестиколісного Himaks Military Off-Road 6W4D для перевезення вантажу та евакуації коштує 490 000 гривень, що на 70 000 більше, ніж за вантажний електроквадроцикл для військових Himaks Military 60V 2000W.