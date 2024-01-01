К ДВС владельцы электромобилей возвращаться не собираются: исследование

Исследование выявило устойчивую склонность владельцев электромобилей к аккумуляторным машинам, они после приобретения аккумуляторной техники редко возвращаются к машинам на бензине, солярке или газу.

Аналитики Global EV Alliance проанализировали данные более 23 000 водителей электромобилей из 18 разных стран на разных континентах. Опрос проводился в США, Канаде, Франции, Индии, Бразилии и других странах.

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Водители электромобилей в основном останавливаются на электрическом варианте, а не возвращаются к автомобилю с классическим двигателем.

Основными постулатами выбора электромобилей было то, что они более экологичны (40%), лучше для местной среды (32%), имеют хорошие ходовые качества (21%) и ниже расходы на техническое обслуживание (18%).

Инфографика: Авто24 по данным Global EV Alliance



Привлекательности добавляет и то, что сейчас появляется несколько новых недорогих электромобилей, что делает покупку еще более привлекательной. Скажем, в США еще и действует федеральная налоговая субсидия в размере 7,500 долларов. Это ставит стоимость на электромобили на один уровень с их аналогами, работающими на ископаемом топливе. Во многих случаях они даже доступнее по цене.

Кроме этого, цены на аккумуляторы для электромобилей в этом году падают самыми быстрыми темпами с 2017 года, электромобили готовы стать еще доступнее.

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Электромобили уже технически превосходят автомобили на ископаемом топливе, но по мере развития нового программного обеспечения, аккумуляторов и других технологий они станут еще умнее и эффективнее.



По данным ведущей исследовательской компании Rho Motion, в октябре мировые продажи электромобилей достигли нового рекорда: было продано более 1,7 миллиона электромобилей. Китай продолжал доминировать на рынке с 1,2 миллиона проданных электромобилей, что более чем на 50% больше, чем в октябре 2023 года.

Инфографика: Авто24 по данным Global EV Alliance

Продажи в США и Канаде стабильно растут (+ 9% с начала года). Поскольку новые модели электромобилей, такие как Honda Prologue, захватывают США, ожидается, что спрос продолжит расти.

Ожидается, что электромобили продолжат отбирать долю рынка у автомобилей с ДВС, поскольку на рынке появятся новые более дешевые, более продвинутые электрические внедорожники, седаны, кроссоверы, автомобили начального уровня, роскошные модели и тому подобное.