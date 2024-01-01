Укр
Ру

Первый электромобиль на солнечных батареях Aptera начали тестировать, но без них

Компания Aptera Motors делает все возможное, чтобы доказать способность своего первого электромобиля на солнечных батареях (sEV) считаться машиной со сверхнизкой стоимостью эксплуатации.
Aptera: первый серийный автомобиль-трехколесник - Auto24

ФОТО: Aptera|

Первая серийная Aptera претендует на статус машины со сверхнизкой стоимостью владения

Валентин Ожго
logo31 октября, 19:20
logo0
logo0 мин

Первый в серии автомобиль сконструирован для тщательного тестирования конструкции Aptera, компонентов и критических показателей производительности. Во внимание принимались запас хода, способность заряжать от солнечных батарей и маршрутная эффективность пробега.

Как сообщает производитель на своем сайте, знаковый автомобиль имеет трансмиссию Vitesco Technologies EMR3.

Читайте также Трехколесный солнечный электромобиль Aptera вывели на рынок

Первоначальный тест-драйв подтвердил целесообразность запатентованной аккумуляторной батареи Aptera, которая теперь функционирует с силовой установкой EMR3. Их сейчас вместе испытывают в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Aptera

"Вождение нашего первого серийного автомобиля знаменует чрезвычайный момент в путешествии Aptera. Это демонстрирует реальный прогресс в создании транспортного средства, который переосмысливает эффективность, экологичность и энергетическую независимость" – сказал Стив Фамбро, соучредитель и согенеральный директор Aptera.

Предназначенные для производства модели Aptera будут и в дальнейшем исследоваться с дополнительными функциями, интегрированными и проверенными со временем.

Читайте также Polaris представил трехколесный спорткар Slingshot Signature LE

По мере проверки каждой такой функции Aptera будет продолжать тестировать системы автомобиля во все более сложных и высокоскоростных условиях. Это будет путь к полностью проверенному серийному автомобилю, готовому к поставкам почти 50 000 владельцам предварительных заказов компании.

На следующем этапе испытаний этого серийного автомобиля будет интегрирована солнечная технология Aptera и система управления температурой. Транспортное средство также пройдет тестирование на высокоскоростном треке.

Читайте также Байкер превратил трехколесный мотоцикл в тягач для фуры

Трековым испытанием разработчики планируют подтвердить общие рабочие характеристики и основные показатели эффективности, включая ватт-часы на милю, скорость зарядки от солнечной энергии и примерный запас хода батареи.

#Электромобиль #Фото #Aвтоновинки #Видео #Новости