Первый электромобиль на солнечных батареях Aptera начали тестировать, но без них

Первый в серии автомобиль сконструирован для тщательного тестирования конструкции Aptera, компонентов и критических показателей производительности. Во внимание принимались запас хода, способность заряжать от солнечных батарей и маршрутная эффективность пробега.

Как сообщает производитель на своем сайте, знаковый автомобиль имеет трансмиссию Vitesco Technologies EMR3.

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Первоначальный тест-драйв подтвердил целесообразность запатентованной аккумуляторной батареи Aptera, которая теперь функционирует с силовой установкой EMR3. Их сейчас вместе испытывают в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Aptera

"Вождение нашего первого серийного автомобиля знаменует чрезвычайный момент в путешествии Aptera. Это демонстрирует реальный прогресс в создании транспортного средства, который переосмысливает эффективность, экологичность и энергетическую независимость" – сказал Стив Фамбро, соучредитель и согенеральный директор Aptera.

Предназначенные для производства модели Aptera будут и в дальнейшем исследоваться с дополнительными функциями, интегрированными и проверенными со временем.

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По мере проверки каждой такой функции Aptera будет продолжать тестировать системы автомобиля во все более сложных и высокоскоростных условиях. Это будет путь к полностью проверенному серийному автомобилю, готовому к поставкам почти 50 000 владельцам предварительных заказов компании.

На следующем этапе испытаний этого серийного автомобиля будет интегрирована солнечная технология Aptera и система управления температурой. Транспортное средство также пройдет тестирование на высокоскоростном треке.

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Трековым испытанием разработчики планируют подтвердить общие рабочие характеристики и основные показатели эффективности, включая ватт-часы на милю, скорость зарядки от солнечной энергии и примерный запас хода батареи.