Калифорнийская компания Aptera Motors в первый день апреля поставила клиенту свой первый электромобиль на солнечных батареях.

Соучредители стартапа Стив Фамбро и Крис Энт уверяют, что это начало масштабного производства солнечных электромобилей. По их мнению, сейчас закладывается путь для новой формы электрической мобильности, предусматривающий стопроцентную экологичность и 0 центов на зарядку батареи.

Также, пишет electrek.co, появилось новое видео, в котором учредители поделились некоторыми подробностями о своем двухместном автомобиле на солнечных батареях. Стало известно, что аккумуляторные батареи этого транспортного средства производит в Южной Корее компания-партнер CTNS.

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Разработчики Aptera Motors уверяют, что новые батареи при полной зарядке способны обеспечить пробег в 1 000 миль, то есть 1 609 километров. При этом беспокоиться с поиском зарядных станций не нужно, поскольку уникальные солнечные батареи в форме ромба максимизируют солнечную энергию, дают примерно 700 Вт непрерывной зарядки.

Aptera была создана с нуля с одной целью - энергоэффективность. Корпус трехколесной самолетообразной машины напоминает туловище дельфина. Такая аэродинамическая конфигурация уменьшает сопротивление воздуха, противодействующее движению транспортного средства. Легкие композитные материалы с плавными линиями кузова также похожи на спортивный болид или маленький скоростной летательный аппарат.

По сравнению с автомобилями классического стиля Aptera имеет довольно выигрышный коэффициент сопротивления, с которым любое транспортное средство сталкивается во время движения. Если Toyota Corola имеет коэффициент 0,29, а Tesla Model3 – 0,23, то в Aptera он 0,13. Ниже только у гоночного болида Solar Racer, который имеет коэффициент 0,03.

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Автомобиль легко достигает разгона от 0-60 миль/ч (96,5 км/ч) за 4 секунды, расходуя при этом меньше энергии на килограмм массы, чем обычные электромобили. Этому способствует конструкция трехколесной ходовой – с тремя колесами вместо четырех устраняется точка соприкосновения, где может расходоваться энергия. При этом Aptera весит на 65% меньше, чем другие современные электромобили.

Поставка первого солнечного электромобиля стала знаковой как для компании, так и для инвесторов. В очереди стоят уже тысячи желающих иметь авто.

"Когда мы впервые запустили Aptera как компанию, занимающуюся солнечной мобильностью, мы были поражены огромной поддержкой со стороны тысяч потенциальных будущих владельцев Aptera. Имеем уже более 46 000 владельцев бронирования, этими средствами мы стремимся обеспечить масштабное производство наших солнечных электромобилей", - отмечает Крис Энтони.

Фото: Aptera