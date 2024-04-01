Каліфорнійська компанія Aptera Motors у перший день квітня поставила клієнту свій перший електромобіль на сонячних батареях.

Співзасновники стартапу Стів Фамбро та Кріс Ент запевняють, що це початок масштабного виробництва сонячних електромобілів. На їх думку, нині закладається шлях для нової форми електричної мобільності, що передбачає стовідсоткову екологічність та 0 центів на зарядку батареї.

Також, пише electrek.co, з'явилося нове відео, у якому засновники поділилися деякими подробицями про свій двомісний автомобіль на сонячних батареях. Стало відомо, що акумуляторні батареї цього транспортного засобу виготовляє у Південній Кореї компанія-партнер CTNS.

Читайте також Ferrari випустить електромобіль наприкінці 2025 року

Розробники Aptera Motors запевняють, що нові батареї при повній зарядці спроможні забезпечити пробіг у 1 000 миль, тобто 1 609 кілометрів. При цьому турбуватися з пошуком зарядних станцій не потрібно, оскільки унікальні сонячні батареї у формі ромба максимізують сонячну енергію, дають приблизно 700 Вт безперервної зарядки.

Aptera була створена з нуля з однією метою — енергоефективність. Корпус триколісної літакоподібної машини нагадує тулуб дельфіна. Така аеродинамічна конфігурація зменшує опір повітря, що протидіє руху транспортного засобу. Легкі композитні матеріали з плавними лініями кузова також схожі на спортивний болід чи маленький швидкісний літальний апарат.

У порівнянні з автомобілями класичного стилю Aptera має доволі виграшний коефіцієнт опору, з яким будь-який транспортний засіб стикається під час руху. Якщо Toyota Corola має коефіцієнт 0,29, а Tesla Model3 – 0,23, то в Aptera він 0,13. Нижче тільки у гоночного боліда Solar Racer, який має коефіцієнт 0,03.

Читайте також В Україні знайшли вітчизняний електромобіль, якому понад 50 років

Автомобіль легко досягає розгону від 0-60 миль/год (96,5 км/год) за 4 секунди, витрачаючи при цьому менше енергії на кілограм маси, ніж звичайні електромобілі. Цьому сприяє конструкція триколісної ходової – з трьома колесами замість чотирьох усувається точка дотику, де може витрачатися енергія. При цьому Aptera важить на 65% менше, ніж інші сучасні електромобілі.

Постачання першого сонячного електромобіля стало знаковим як для компанії, так і для інвесторів. В черзі стоять вже тисячі охочих мати авто.

"Коли ми вперше запустили Aptera як компанію, що займається сонячною мобільністю, ми були вражені величезною підтримкою з боку тисяч потенційних майбутніх власників Aptera. Маємо вже понад 46 000 власників бронювання, цими коштами ми прагнемо забезпечити масштабне виробництво наших сонячних електромобілів", — зазначає Кріс Ентоні.

Фото: Aptera