Компания Polaris представила трехколесник Slingshot 2022 модельного года в конце прошлого, а сейчас дополнила линейку модели специальным изданием Signature LE, выглядящим так, словно оно создавалось для "Железного человека".

Slingshot Signature LE станет топовой версией модели. Спорткар получил характерный трехцветный экстерьер, сочетающий красную и черную краски с матовыми бронзовыми акцентами. 18/20-дюймовые диски также имеют бронзовую обработку. Завершают набор особенностей светодиодных приборов и спортивный вентилируемый капот.

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Хотя Slingshot нельзя назвать роскошным, Signature LE оснащен внутренними удобствами, такими как сиденья с подогревом и вентиляцией, помогающие компенсировать отсутствие системы климат-контроля. Покупатели также найдут аудиосистему премиум-класса Rockford Fosgate, а также 7-дюймовую информационно развлекательную систему Ride Command с GPS-навигацией и совместимостью с Apple CarPlay.

Наконец, исполнение Signature LE добавляет трехколеснику глянцевую черную отделку, красные контрастные швы и систему наружного освещения XKGlow, которая синхронизируется с музыкой в ​​машине и настраивается через приложение в смартфоне.

Мощность обеспечивает 2-литровый 4-цилиндровый двигатель ProStar мощностью 178 л.с. и 163 Нм крутящего момента.

Цены на Polaris Slingshot Signature LE 2022 начинаются с 34 999 долларов США для моделей с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и 36 749 долларов США с коробкой передач AutoDrive.

Фото: Polaris Slingshot Signature LE / Polaris