Компанія Polaris представила триколісник Slingshot 2022 модельного року наприкінці минулого, а зараз доповнила лінійку моделі спеціальним виданням Signature LE, що виглядає так, немов створювався для "Залізної людини".

Slingshot Signature LE стане топовою версією моделі. Спорткар отримав характерний триколірний екстер’єр, який поєднує червону та чорну фарби з матовими бронзовими акцентами. 18-/20-дюймові диски також мають бронзову обробку. Завершують набір особливостей світлодіодні прилади та спортивний вентильований капот.

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Хоча Slingshot не можна назвати розкішним, Signature LE оснащений внутрішніми зручностями, такими як сидіння з підігрівом і вентиляцією, які допомагають компенсувати відсутність системи клімат-контролю. Покупці також знайдуть аудіосистему преміум-класу Rockford Fosgate, а також 7-дюймову інформаційно-розважальну систему Ride Command з GPS-навігацією і сумісністю з Apple CarPlay.

Нарешті, виконання Signature LE додає триколіснику глянцеву чорну обробку, червоні контрастні шви та систему зовнішнього освітлення XKGlow, яка синхронізується з музикою в машині та налаштовується через додаток у смартфоні.

Потужність забезпечує 2-літровий чотирициліндровий двигун ProStar потужністю 178 к.с. і 163 Нм крутного моменту.

Ціни на Polaris Slingshot Signature LE 2022 року починаються з 34 999 доларів США для моделей з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач і 36 749 доларів США з коробкою передач AutoDrive.

Фото: Polaris Slingshot Signature LE / Polaris