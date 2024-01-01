Перший електромобіль на сонячних батареях Aptera почали тестувати, але без них

Перший у серії автомобіль сконструйований для ретельного тестування конструкції Aptera, компонентів і критичних показників продуктивності. До уваги бралися запас ходу, здатність заряджати від сонячних батарей та маршрутна ефективність пробігу.

Як повідомляє виробник на своєму сайті, знаковий автомобіль має трансмісію Vitesco Technologies EMR3.

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Початковий тест-драйв підтвердив доцільність запатентованої акумуляторної батареї Aptera, яка тепер функціонує з силовою установкою EMR3. Їх зараз разом випробовують у реальних умовах експлуатації.

Фото: Aptera

"Водіння нашого першого серійного автомобіля знаменує надзвичайний момент у подорожі Aptera. Це демонструє реальний прогрес у створенні транспортного засобу, який переосмислює ефективність, екологічність та енергетичну незалежність" – сказав Стів Фамбро, співзасновник і співгенеральний директор Aptera.

Призначені для виробництва моделі Aptera будуть і надалі досліджуватися з додатковими функціями, інтегрованими та перевіреними з часом.

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У міру перевірки кожної такої функції Aptera продовжуватиме тестувати системи автомобіля у все більш складних і високошвидкісних умовах. Це буде шлях до повністю перевіреного серійного автомобіля, готового до поставок майже 50 000 власникам попередніх замовлень компанії.

На наступному етапі випробувань цього серійного автомобіля буде інтегровано сонячну технологію Aptera, систему управління температурою. Транспортний засіб також пройде тестування на високошвидкісному треку.

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Трековим випробуванням розробники планують підтвердити загальні робочі характеристики та основні показники ефективності, включаючи ват-години на милю, швидкість заряджання від сонячної енергії та приблизний запас ходу батареї.