До ДВЗ власники електромобілів повертатися не збираються: дослідження

Дослідження виявило сталу схильність власників електромобілів до акумуляторних машин, вони після придбання акумуляторної техніки рідко повертаються до машин на бензині, солярці чи газу.

Аналітики Global EV Alliance проаналізували дані понад 23 000 водіїв електромобілів з 18 різних країн на різних континентах. Опитування проводилося в США, Канаді, Франції, Індії, Бразилії та інших країнах.

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Водії електромобілів здебільшого зупиняються на електричному варіанті, а не повертаються до автомобіля з класичним двигуном.

Основними постулатами вибору електромобілів було те, що вони більш екологічні (40%), кращі для місцевого середовища (32%), мають хороші ходові якості (21%) і нижчі витрати на технічне обслуговування (18%).

Інфографіка: Авто24 за даними Global EV Alliance



Окрім того, у США ще й діє федеральна податкова субсидія в розмірі 7 500 доларів. Це ставить вартість на електромобілі в один рівень з їхніми аналогами, що працюють на викопному паливі. У багатьох випадках вони навіть доступніші за ціною.

Ціни на акумулятори для електромобілів цього року падають найшвидшими темпами з 2017 року, електромобілі будуть ще доступнішими.

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Електромобілі вже технічно перевершують автомобілі на викопному паливі, але в міру розвитку нового програмного забезпечення, акумуляторів та інших технологій вони стануть ще розумнішими та ефективнішими.

За даними провідної дослідницької компанії Rho Motion, у жовтні світові продажі електромобілів досягли нового рекорду: було продано понад 1,7 мільйона електромобілів. Китай продовжував домінувати на ринку з 1,2 мільйона проданих електромобілів, що більш ніж на 50% більше, ніж у жовтні 2023 року.

Інфографіка: Авто24 за даними Global EV Alliance

Продажі в США та Канаді стабільно зростають (+9% з початку року). Оскільки нові моделі електромобілів, такі як Honda Prologue, захоплюють США, очікується, що попит продовжить зростати.

Очікується, що електромобілі продовжать відбирати частку ринку у автомобілів з ДВЗ, оскільки на ринку з'являться нові дешевші, більш просунуті електричні позашляховики, седани, кросовери, автомобілі початкового рівня, розкішні моделі тощо.