Этот автомобиль значительно опережал свое время и до наших дней дошел предметом коллекционирования. Один из 435 выпущенных автомобилей, сегодня можно купить.

Kaiser Darrin 161 образца 1954 года заслужил свое место в истории, поскольку стал первым спортивным стеклопластиковым автомобилем Америки.

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Элегантный кабриолет марки Kaiser был создан дизайнером Говардом Даррином. Автомобиль был представлен в сентябре 1952 года, а на автосалоне в Нью-Йорке в 1953 году совершил настоящий фурор. Производство модели началось в 1954 году. На протяжении всей истории модели на ее пути возникали препятствия, начиная с того, что Kaiser выпускал семейные автомобили и спорткар не вписывался в философию бренда.

Фото: Kaiser Darrin 161 / Carscoops/Throttlestop

Несмотря на то, что машина была очень интересной и имела инновационные и уникальные технические решения, она отличалась неоднозначным дизайном передней части и достаточно высоким ценником в 3668 долларов. Это эквивалентно 35 517 долларам сегодня и сделало модель дороже, чем Corvette. Кроме того, под капотом у кабриолета работал компактный шестицилиндровый двигатель объемом 2.6 литра и с отдачей в 90 лошадиных сил – не слишком впечатляющие показатели на фоне таких конкурентов, как Corvette. Наконец, успех последнего означал провал для Kaiser Darrin 161, производство которого прекратилось через год, после старта. В течение года было выпущено 435 автомобилей.

Это подводит нас к конкретному кабриолету, который продается на еBay салоном Throttlestop с штата Висконсин в США. Автомобиль, по словам продавца, был "отреставрирован до последнего винтика", включая оригинальный цвет кузова и красный салон, "восстановленные в соответствии с заводскими требованиями". На одометре авто 15 933 мили (25 642 километра), авто на уверенном ходу. Продавец рассчитывает получить за Kaiser Darrin 161 не менее 160 900 долларов.