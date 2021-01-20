Цей автомобіль значно випереджав свій час і до наших днів дійшов предметом колекціонування. Один із 435 випущених автомобілів, сьогодні можна купити.

Kaiser Darrin 161 зразка 1954 року заслужив своє місце в історії, оскільки став першим в спортивним склопластиковим автомобілем Америки.

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Елегантний кабріолет марки Kaiser був створений дизайнером Говардом Дарріном. Автомобіль був представлений у вересні 1952 року, а на автосалоні в Нью-Йорку у 1953 році здійснив справжній фурор. Виробництво моделі розпочалось у 1954 році. Впродовж усієї історії моделі на її шляху виникали перепони, починаючи з того, що Kaiser випускав сімейні автомобілі і спорткар не вписувався у філософію бренду.

Фото: Kaiser Darrin 161 / Carscoops/Throttlestop

Незважаючи на те, що машина була надзвичайно цікавою і мала інноваційні й унікальні технічні рішення, вона відрізнялася неоднозначним дизайном передньої частини та досить високим цінником у 3668 доларів. Це еквівалентно 35 517 доларів на сьогодні і зробило модель дорожчою, ніж Corvette. Крім того, під капотом у кабріолета працював компактний шестициліндровий двигун об’ємом 2.6 літри та з віддачею у 90 кінських сил – не надто вражаючі показники на тлі таких конкурентів, як Corvette. Врешті, успіх останнього означав провал для Kaiser Darrin 161, виробництво якого припинилось через рік, після старту. Протягом року було випущено 435 автомобілів.

Це підводить нас до конкретного кабріолета, який продається на еBay салоном Throttlestop із штату Вісконсін у США. Автомобіль, за словами продавця, був “відреставрований до останнього гвинтика”, включаючи оригінальний колір кузову та червоний салон, “відновлені відповідно до заводських вимог”. На одометрі авто 15 933 милі (25 642 кілометри), авто на впевненому ходу. Продавець розраховує отримати за Kaiser Darrin 161 не менше 160 900 доларів.