Отдых на природе может легко превратиться в хлопоты, а то и в нелегкую работу – если для пикника вы выбрали неудачное место. Мы предлагаем несколько советов от отдыхающих со стажем.

Прежде всего – мы не хотим посягать на выбор пейзажа, который станет фоном для вашего праздника. Но практически любой пикник в наше время связан с выездом на автомобиле, и именно в транспортном вопросе отдыхающих могут ждать определенные проблемы.

Читайте также: Весна и кузов: какие последствия зимы устранять в первую очередь

Поэтому в идеале место для пикника должно быть разведанным заранее – как минимум для того, чтобы вы не потратили полдня драгоценного выходного на блуждание по незнакомым лесным дорожкам и выталкивание машины из невысыхающей лужи на дне оврага. Определиться с будущей локацией в принципе можно даже без рекогносцировки на местности, воспользовавшись картографическим сервисом в интернете в режиме «Спутник».

Удобный подъезд автомобилем, водоем и зеленые насаждения – главные факторы правильного места для пикника.

На что обращать внимание при выборе места для пикника

- Рельеф местности, по которому проходит грунтовая дорога к желаемой точке: если на ней есть крутые подъемы и спуски, в случае дождя по ней можно просто не выехать обратно.

- Заросли кустарников – выступающие на дорогу ветки безпощадно царапают лак и краску на кузове – так, что для исправления может понадобиться перекраска нескольких деталей.

- Близость к большой дороге – это скорее минус, а не плюс. Пыль из из-под колес, шум, газы, чужое внимание будут отвлекать вас и наверняка не дадут нормально отдохнуть. Украина достаточно просторна для того, чтобы можно было найти более-менее уединенное место.

Если местность незнакомая, провигаться вперед по сомнительным местам нужно только после тщательной разведки – конечно, если вы не планировали разнообразить отдых элементами офф-роуда.

- Лес, хотя бы небольшой, большой помощник в организации отдыха на природе. Он и укрытие от жары, и источник дров для шашлыков, и поставщик иных полезных материалов – веток, заменяющих стулья, прутьев для замены забытых дома шампуров и заменитель прочих удобств. Не забывайте только о пожарной безопасности.

Читайте также: Куда поехать на майские праздники на автомобиле: новые идеи

- Водоем, даже если это небольшой родник – еще один желательный элемент пейзажа, который должен принять вас на отдых. Даже если купаться не придется, вода наверняка станет предметом для созерцания, когда всеобщее веселье немного уляжется и настанет момент тишины. Вода из речки или озера пригодится в хозяйственных целях, когда понадобится что-то помыть, затушить костер и пр. (Позволим себе напомнить, что мыть машину на берегу природного водоема – это не по-европейски). Но имейте в виду, что около некоторых водоемов берега могут быть топкими, поэтому прежде чем подъехать близко к воде, вышлите вперед пешего разведчика.

- Уединение. Около большинства населенных городов обычно есть живописные места, куда местные жители традиционно выезжают для отдыха. И в погожие воскресные дни тут бывает достаточно людно и даже тесно от машин, палаток, детей и взрослых. Кому-то это нравится, кому-то нет, но при планировании учесть этот фактор необходимо, особенно если мероприятие планируется в незнакомой местности.

Автомобили заядлых любителей отдыха за городом легко отличить по исцарапанным бортам. Хотя таких отметин можно избегать.

- Пыльная дорога способна здорово подпортить впечатления от хорошего места. После долгого периода жары и сухой погоды многие проселки (также в зависимости от типа грунта) становятся настоящим кошмаром. Любая машина поднимает в воздух тучи пыли, покрывающей все вокруг на десятки метров. В случае с некоторыми автомобилями – кабриолетами, внедорожниками с мягким верхом – пыль может испортить выходной еще до того, как экипаж доберется к месту отдыха. Постарайтесь учесть и это обстоятельство.

Рекомендация Авто24

Опытные отдыхающие знают, что процесс выбора места для отдыха – это тоже отдых. Лишние пара километров по живописным украинским ландшафтам еще никому не испортили настроения перед хорошим пикником. Но при условии, что все хорошо подготовлено и вероятность засесть в грязи или повредить машину сведена к минимуму. Поэтому заранее ознакомьтесь с картой и кроме основного приготовьте запасной вариант локации для пикника.

Напоминаем: Как защитить кузов автомобиля: ТОП-5 способов