Відпочинок на природі може легко перетворитися в клопоти, а то і в нелегку роботу – якщо для пікніка ви вибрали невдале місце. Ми пропонуємо кілька порад від відпочиваючих зі стажем.

Перш за все – ми не хочемо зазіхати на вибір пейзажу, який стане фоном для вашого свята. Але практично будь-який пікнік в наш час пов'язаний з виїздом на автомобілі, і саме в транспортному питанні відпочиваючих можуть чекати певні проблеми.

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Тому в ідеалі місце для пікніка повинно бути розвіданим заздалегідь – як мінімум для того, щоб ви не витратили півдня дорогоцінного вихідного на блукання по незнайомих лісових доріжках і виштовхування машини з калюжі на дні яру. Визначитися з майбутньою локацією в принципі можна навіть без рекогносцировки на місцевості, скориставшись картографічним сервісом в інтернеті в режимі «Супутник».

Зручний під'їзд автомобілем, водойма і зелені насадження – головні фактори правильного місця для пікніка.

На що звертати увагу при виборі місця для пікніка

- Рельєф місцевості, по якому проходить грунтова дорога до бажаної точки: якщо на ній є круті підйоми і спуски, після дощу по ній можна просто не виїхати назад.

- Зарості чагарників. Виступаючі на дорогу гілки нещадно дряпають лак і фарбу на кузові – так, що для виправлення може знадобитися перефарбовування декількох деталей.

- Близькість до великої дороги – це скоріше мінус, а не плюс. Пил з з-під коліс, шум, гази, чужа увага будуть відволікати вас і напевно не дадуть нормально відпочити. Україна досить простора для того, щоб можна було знайти більш-менш відокремлене місце.

Якщо місцевість незнайома, просуватися вперед по сумнівних місцях потрібно тільки після ретельної розвідки – звичайно, якщо ви не планували урізноманітнити відпочинок елементами офф-роуда.

- Ліс, хоча б невеликий, добрий помічник в організації відпочинку на природі. Він і укриття від спеки, і джерело дров для шашликів, і постачальник інших корисних матеріалів – гілок, що замінюють стільці, прутів для заміни забутих удома шампурів і замінник інших зручностей. Не забувайте тільки про пожежну безпеку.

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- Водойма, навіть якщо це невелике джерело - ще один бажаний елемент пейзажу, який повинен прийняти вас на відпочинок. Навіть якщо купатися не доведеться, вода напевно стане предметом для філософського споглядання, коли загальні веселощі трохи вляжуться і настане момент тиші. Вода з річки або озера стане в нагоді в господарських цілях, коли знадобиться щось помити, загасити вогнище і пр. (Дозволимо собі нагадати, що мити машину на березі природної водойми – це не по-європейському). Але майте на увазі, що біля деяких водойм берега можуть бути топкими, тому перш ніж під'їхати близько до води, вишліть вперед пішого розвідника.

- Самотність. Коло більшості населених пунктів зазвичай є мальовничі місця, куди місцеві жителі традиційно виїжджають для відпочинку. І в погожі недільні дні тут буває досить людно і навіть тісно від машин, наметів, мангалів, дітей і дорослих. Комусь це подобається, комусь ні, але при плануванні врахувати цей фактор необхідно, особливо якщо захід планується у незнайомій місцевості.

Автомобілі завзятих любителів відпочинку за містом легко відрізнити по подряпаних бортах. Хоча таких відмітин можна уникати.

- Запилена дорога здатна здорово зіпсувати враження від хорошого місця. Після довгого періоду спеки і сухої погоди багато путівців (також залежно від типу ґрунту) стають справжнім кошмаром. Будь-яка машина піднімає в повітря хмари пилу, що покриває все навколо на десятки метрів. У випадку з деякими автомобілями – кабріолетами, позашляховиками з м'яким верхом – пил може зіпсувати вихідний ще до того, як екіпаж дістанеться до місця відпочинку. Постарайтеся врахувати і цю обставину.

Рекомендація Авто24

Досвідчені туристи знають, що процес вибору місця для відпочинку – це теж відпочинок. Зайві пара кілометрів мальовничими українськими ландшафтами ще нікому не зіпсували настрою перед хорошим пікніком. Але за умови, що все добре підготовлено і ймовірність засісти в багні або пошкодити машину зведена до мінімуму. Тому заздалегідь ознайомтеся з картою і крім основного приготуйте запасний варіант локації для пікніка.

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