Как АЗС оптимизируют налоговую нагрузку

Об основных схемах оптимизации налоговой нагрузки на потребителей и бизнес АЗС рассказал глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, пишет enkorr.ua.

По его словам, “черные” схемы заключаются в изготовлении суррогатного топлива из газового конденсата с добавлением химических веществ и его дальнейшей реализации на нелегальных АЗС без документов и чеков. “Серые” схемы применяются тогда, когда топливо закупается официально, однако продается “в черную”, а документы оформляются на фиктивных покупателей для перекрытия входного НДС.

Отдельной проблемой для налоговиков остается выплата зарплат “в конвертах”. “Если средняя зарплата по отрасли составляет 24 тыс. грн, то когда в сети АЗС, которая якобы работает “в белую”, этот показатель равен 15 тыс., это признак того, что часть зарплаты идет в конверте”, - считает Гетманцев.

Он отметил, что благодаря постепенной “борьбе с тенью” 2024 года бюджет получил 5,7 млрд грн дополнительных платежей, а в 2025-м - еще 1,3 млрд грн. В частности налог на прибыль вырос на 35,8%. Конечно такая работа налоговиков привела и к повышению цен для конечных потребителей.

Вместе с тем Гетманцев признал, что говорить о полной победе над “нелегальным рынком” рано. По интерактивной карте Нефтегазовой ассоциации, в Украине до сих пор работает 428 “нелегальных” АЗС.

Напомним что сейчас АЗС вынуждены платить, авансовые взносы по налогу на прибыль. То есть облагаются средства которые еще бизнес не заработал. В первый раз схемы с авансовыми взносами начали действовать с декабря 2024 года. Ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для АЗС составляют 60 тыс. грн за каждое место реализации, 30 тыс. грн - за место, где продается исключительно сжиженный газ, и 45 тыс. грн - за место, где доля сжиженного газа составляет 50% и более.