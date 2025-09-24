Укр
Ру

Як АЗС оптимізують податкове навантаження

Об’єми сплати податків мережами АЗС впливають на ціну пального для кінцевого споживача. Отже, вміння не порушуючи закон сплатити менше податків призводить до конкурентних переваг.
Як АЗС оптимізують податки - Auto24
Євген Гудущан
logo24 вересня, 11:51
logo0
logo0 хв

Про основні схеми оптимізації податкового навантаження на споживачів та бізнес АЗС розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, пише enkorr.ua.

Читайте також: Що продають на українських АЗС під виглядом AdBlue: дослідження

З його слів, “чорні” схеми полягають у виготовленні сурогатного пального з газового конденсату з додаванням хімічних речовин та його подальшій реалізації на нелегальних АЗС без документів і чеків. “Сірі” схеми застосовуються тоді, коли пальне закуповується офіційно, однак продається “в чорну”, а документи оформлюються на фіктивних покупців для перекриття вхідного ПДВ.

Окремою проблемою для податківців залишається виплата зарплат “у конвертах”. “Якщо середня зарплата по галузі становить 24 тис. грн, то коли в мережі АЗС, яка нібито працює “в білу”, цей показник дорівнює 15 тис., це ознака того, що частина зарплати йде в конверті”, — вважає Гетманцев.

Він наголосив, що завдяки поступовій “боротьбі з тінню” 2024 року бюджет отримав 5,7 млрд грн додаткових платежів, а 2025-го — ще 1,3 млрд грн. Зокрема податок на прибуток зріс на 35,8%. Звісно така робота податківців призвела й до підвищення цін для кінцевих споживачів.

Разом з тим Гетманцев визнав, що казати про повну перемогу над “нелегальним ринком” зарано. За інтерактивною картою Нафтогазової асоціації, в Україні досі працює 428 “нелегальних” АЗС.

Нагадаємо що зараз АЗС змушені платити, авансові внески з податку на прибуток. Тобто оподатковуються кошти які ще бізнес не заробив. У перше схеми з авансовими внесками почали діяти з грудня 2024 року. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток для АЗС становлять 60 тис. грн за кожне місце реалізації, 30 тис. грн — за місце, де продається винятково скраплений газ, і 45 тис. грн — за місце, де частка скрапленого газу становить 50% і більше.

#Новини #Автобізнес