Что продают на украинских АЗС под видом AdBlue: исследование

Год назад Институт потребительских экспертиз провел масштабную проверку жидкости-реагента AdBlue, который используется в дизельных авто и технике для очистки выхлопных газов. Результаты прошлогоднего исследования показали, что 70% продукции была не качественной, и имела значительные нарушения. Изменилась ли ситуация за год, проверили эксперты Института, которые снова закупили образцы и продиагностировали их в сертифицированной лаборатории.

Спрос на эту жидкость в Украине постоянно растет, поэтому производство реагента является очень прибыльным бизнесом. Ведь оно не требует каких-то супер технологий или строительства заводов.

Вместе с тем, качество AdBlue очень зависит от качественных компонентов, и системы логистики и хранения. Использование же некачественного реагента может привести к поломке системы очистки выхлопных газов, и соответственно, к серьезным финансовым проблемам у владельцев авто.

Что такое AdBlue

Сначала о том, что собственно собой представляет жидкость AdBlue. Фактически это раствор технически чистой мочевины (32,5%) в максимально очищенной, деминерализованной воде (67,5%). Он применяется как дополнительная рабочая жидкость в дизелях, которая впрыскивается в поток отработанных газов в присутствии катализатора – при этом происходит реакция преобразования вредного оксида азота на безопасные азот и воду. Сам катализатор всегда должен оставаться чистым, поскольку именно он боится посторонних металлов, которые забивают поры и выводят его из строя.

В свою очередь, эти металлы находятся в воде, именно для того ее так тщательно деминерализуют. Соответственно, мочевина (карбамид) должна быть высокого уровня очистки (марка А), а не дешевой сельскохозяйственной, которая используется как удобрения на полях. И вода должна быть не "из-под крана", а специальная. Конечно, качественные компоненты стоят дорого, чем и пользуются псевдо "разливаторы" – AdBlue, используя самые дешевые компоненты.

Пренебрежение качеством может дорого обойтись владельцам дизельных автомобилей. Использование подделки может привести к блокировке элементов дозирования AdBlue, что в свою очередь, приводит к выходу из строя дорогостоящих компонентов, которые не подлежат ремонту. Кроме того, возможно загрязнение каталитического блока SCR, как результат, возможна полная блокировка выхлопной системы. И наконец, возникновения отложений мочевины в нейтрализаторе, что ведет к механическому повреждению элементов системы очистки отработанных газов.

Испытания

Исследователи отобрали пять проб AdBlue в наиболее популярных сетях АЗС и розничной торговли. Было приобретено реагенты AdBlue от CrossChem (КросХим – один из крупнейших производителей в Украине), который реализуется в сетях АЗС AMIC, AVANTAGE 7, ОККО, KLO и др., NOXY, реализуется в сети OKKO, EcoBlue (БРСМ-Нафта, производится согласно ТУ и не является запатентованным реагентом AdBlue), реализуется в собственной сети АЗС, TIZINOX, реализуется в автомагазинах, и белоцерковский производитель NEW FORMULA.

Эксперты разделили результаты на две группы – "зеленую" и "красную". В первую попали реагенты, которые полностью соответствовали нормативам ISO 22241 и были качественными. Во вторую – соответственно, образцы с нарушениями, использование которых может привести к выходу из строя системы.

Результаты испытаний жидкости типа AdBlue:

Показатель, единица измерения Норма согласно требованиям НД CrossChem (КроссХим) NOXY NEW FORMULA EcoBlue TIZINOX Метод испытаний Где реализуется AMIC, WOG, Avantage 7, OKKO, KLO OKKO розничная сеть БРСМ-Нафта розничная сеть Содержание карбамида, %, в пределах 31,8-33,2 32,68 32,63 32,49 32,52 32,59 ИСО 22241-2:2019, прил. C Массовая концентрация альдегидов, мг/кг, не более 5 0 0 0,1 34 0,1 ИСО 22241-2:2019, прил. F Массовая концентрация меди, мг/кг, не более 0,2 0 0 0,01 0,001 0.23 ИСО 22241-2:2019, прил. G Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более 0,2 0 0,017 0,10 0,001 0.22 ИСО 22241-2:2019, прил. Н

*Сокращенная таблица. Все результаты исследований смотрите на сайте Института потребительских экспертиз.

Зеленая группа

Лабораторные исследования показали, что три реагента из пяти действительно AdBlue, то есть полностью соответствуют европейскому стандарту ISO 2224. В реагентах CrossChem и NOXY было обнаружено нулевое значение концентрации вредных альдегидов, минимальные значения нерастворимого осадка (2,4 и 2,9 мг/кг соответственно при допустимых 20 мг/кг), а также незначительные концентрации металлов. Например, в растворе CrossChem совсем отсутствуют фосфаты и медь.

Такие показатели, прежде всего, свидетельствуют об использовании при производстве качественного карбамида и правильной деминерализации воды. Также это может указывать и на надежную систему логистики и хранения продукта, поскольку для AdBlue любой контакт с неподходящими материалами приводит к падению качественных показателей. Что же касается стоимости, то здесь "разбег" колоссальный – если реагент CrossChem в рознице стоит 34 гривны за литр, то NOXY уже 130! Разница почти в четыре раза.

Красная группа

В "красную" группу попали два других образца реагентов, что исследовались. В реагенте TIZINOX превышена массовая концентрация содержания меди и цинка, но незначительно (0,23 и 0,22 мг/кг соответственно, при нормативе не более 0,2 мг\кг). В целом, наличие и превышение этих примесей в жидкости может привести к достаточно быстрому выходу из строя катализатора, а дальше может произойти даже накопление известковых отложений, которые закупорят блок SCR, а затем и всю выхлопную систему.

Но настоящий "сюрприз" ждал экспертов в образце EcoBlue (БРСМ-Нафта). В этом реагенте массовая концентрация вредных альдегидов оказалась 34 мг/кг при нормативе не более 5. Семикратное превышение! Это опасно, поскольку преувеличение альдегидов выводит из строя систему селективной каталитической нейтрализации SCR, загрязняет форсунки и в результате может потребоваться дорогостоящий ремонт даже после не длительного использования.

Оба образца в рознице стоят 60 грн. за литр. Если сравнить эту цену с CrossChem, например, получится почти вдвое дороже, при том, что первый образец качественный.

Вывод

В общем, тест показал, что появился определенный прогресс в разрезе качества на рынке AdBlue. Если в прошлом году 70 процентов украинского рынка AdBlue не соответствовало нормативам ISO 22241, то в этом – только 40%. Ряды фальсификаторов редеют, и это хорошая новость для автомобилистов. Как и для пешеходов – дизельных авто в Украине много, поэтому в крупных городах чистого воздуха станет больше.

Справка

AdBlue – запатентованная торговая марка Ассоциации автомобильной промышленности Германии. Требования к реагенту AdBlue определяются стандартом ISO 22241. То есть именно это название может использоваться производителем в случае, если продукция одобрена Ассоциацией. Другие жидкости, которые производятся по ТУ, и не сертифицированы Ассоциацией, так называться не могут. Поэтому в Украине их называют созвучными названиями типа ЭкоБлю, Блютек и другие.