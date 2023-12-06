Автомобили с современными дизельными моторами стандарта Евро-6 имеют две заправочных горловины - топливную, и для специальной жидкости AdBlue. Как и топливо, жидкость AdBlue может быть не очень качественной, и это угрожает здоровью дизельного двигателя.

AdBlue - это биологически разлагаемый, абсолютно безвредный раствор, разработанный, чтобы помочь дизельным автомобилям соответствовать последним нормам по выбросам выхлопных газов.

AdBlue состоит из 32,5% мочевины и 67,5% деионизированной воды. Возможно, вы слышали слухи о том, что он содержит мочу животных, но на самом деле это неверно.

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Систему впрыска AdBlue назвали Selective Catalytic Reduction, селективное каталитическое восстановление. Это вещество впрыскивают прямо в выхлопную трубу – там оно реагирует с окисями азота и разлагает их на чистый азот и водяной пар.

Именно таким образом дизельные авто смогли стать более экологически чистыми. Дизельные автомобили, соответствующие нормам Евро-6 (с 2015 г.) и Евро-6d (с 2021 г.), непременно имеют систему SCR и дополнительную заправочную горловину с голубой пробкой.

Автомобили, оборудованы SCR, обычно снижают производительность двигателя, а некоторые вообще не запускаются, если уровень AdBlue полностью исчерпан. В общем вы точно вряд ли пропустите момент, когда нужно залить жидкость, потому что предупредительная лампочка появится на приборной панели вашего автомобиля задолго до того, как бак для AdBlue опустеет.

AdBlue PureDrive – это жидкость для уменьшения количества загрязненного воздуха дизельным двигателем. Сертифицирована Немецкой ассоциацией автопромышленности (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), она доступна на АЗК WOG. Рекламная информация

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Качество AdBlue регламентируется международным стандартом ISO 22241 и имеет 19 параметров, по которым контролируется чистота раствора. Любое несоответствие этих параметров превращают AdBlue в опасную "жидкость" для вашего авто.

Если залить в ваш автомобиль "неправильный" AdBlue, есть высокий риск вывести из строя ваш дизельный двигатель. Казалось бы, какая разница, если жидкость впрыскивается не в камеру сгорания, а в выхлопную систему. Однако любые нарушения норм качества AdBlue могут негативно повлиять на работу каталитической системы, а из-за этого, в свою очередь, может увеличиться давление отработанных газов.

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Также, стоит обращать внимание на цену и чистоту жидкости. Обычно, дешевые аналоги AdBlue не очень качественные, к тому же могут быть сделаны на основе неочищенной воды. А грязь так же "удачно" может повредить вашу систему SCR.

Жидкость AdBlue не токсична, поэтому если вы случайно разольете ее на пол, то вредных испарений не будет. Так же жидкость безопасна для кожи человека. А вот с лакокрасочным покрытием вашего авто нужно быть максимально осторожным. Заправлять AdBlue нужно так, чтобы жидкость не попала на корпус автомобиля, иначе она может оставить следы на краске.

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Никаких проблем с приобретением AdBlue сейчас в Украине нет. Сейчас водители могут по своему усмотрению выбрать где покупать эту жидкость – на АЗК, или в специализированных магазинах, разлитую в канистры. Однако, как правило, на АЗК тщательно следят за качеством продукции. И сама жидкость будет стоить дешевле, потому что водителям не придется переплачивать за канистру.