Автомобілі з сучасними дизельними моторами стандарту Євро-6 мають дві заправних горловини – паливну, та для спеціальної рідини AdBlue. Як і пальне, рідина AdBlue може бути не дуже якісною, і це загрожує здоров'ю дизельного двигуна.

AdBlue — це біологічно розкладаний, абсолютно нешкідливий розчин, розроблений, щоб допомогти дизельним автомобілям відповідати останнім нормам щодо викидів вихлопних газів.

AdBlue складається з 32,5% сечовини та 67,5% деіонізованої води. Можливо, ви чули чутки про те, що він містить сечу тварин, але насправді це невірно.

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Систему впорскування AdBlue назвали Selective Catalytic Reduction, селективне каталітичне відновлення. Цю речовину впорскують просто у вихлопну трубу – там вона реагує з окисами азоту і розкладає їх на чистий азот і водяну пару.

Саме таким чином дизельні авто змогли стати більш екологічно-чистими. Дизельні автівки, що відповідають нормам Євро-6 (з 2015 р.) та Євро-6d (з 2021 р.), неодмінно мають систему SCR та додаткову заправну горловину з блакитною пробкою.

Автомобілі, обладнані SCR, зазвичай знижують продуктивність двигуна, а деякі взагалі не запускаються, якщо рівень AdBlue повністю вичерпаний. Загалом ви точно навряд чи пропустите момент, коли потрібно залити рідину, тому що попереджувальна лампочка з’явиться на приладовій панелі вашого автомобіля задовго до того, як бак для AdBlue спорожніє.

AdBlue PureDrive – це рідина для зменшення кількості забрудненого повітря дизельним двигуном. Сертифікована Німецькою асоціацією автопромисловості (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), вона доступна на АЗК WOG. Рекламна інформація

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Якість AdBlue регламентується міжнародним стандартом ISO 22241 та має 19 параметрів, за якими контролюється чистота розчину. Будь-яка невідповідність цих параметрів перетворюють AdBlue в небезпечну “рідину” для вашого авто.

Якщо залити в ваш автомобіль “неправильний” AdBlue, є високий ризик вивести з ладу ваш дизельний двигун. Здавалося б, яка різниця, якщо рідина впорскується не у камеру згорання, а у вихлопну систему. Проте будь-які порушення норм якості AdBlue можуть негативно вплинути на роботу каталітичної системи, а через це, своєю чергою, може збільшитись тиск відпрацьованих газів.

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Також, варто звертати увагу на ціну і чистоту рідини. Зазвичай, дешеві аналоги AdBlue не дуже якісні, до того ж можуть бути зроблені на основі неочищеної води. А бруд так само “вдало” може пошкодити вашу систему SCR.

Рідина AdBlue не токсична, тому якщо ви випадково розіллєте її на підлогу, то шкідливих випарів не буде. Так само рідина безпечна для шкіри людини. А от з лакофарбовим покриттям вашого авто потрібно бути максимально обережним. Заправляти AdBlue потрібно так, щоб рідина не потрапила на корпус автомобіля, інакше вона може залишити сліди на фарбі.

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Жодних проблем з придбанням AdBlue наразі в Україні немає. Зараз водії можуть на власний розсуд обрати де купувати цю рідину – на АЗК, чи в спеціалізованих магазинах, розлиту в каністри. Проте, як правило, на АЗК ретельно слідкують за якістю продукції. Та й сама рідина буде коштувати дешевше, бо водіям не доведеться переплачувати за каністру.