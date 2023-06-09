Азотний холдинг OSTCHEM запустив виробництво AdBlue на базі Черкаського "Азоту". Нове виробництво пройшло міжнародний аудит та отримало всі необхідні сертифікати, що підтверджують якість продукту та дозволяють використовувати торгову марку AdBlue.

Здобуття міжнародної сертифікації відкриває можливості українському виробнику для освоєння суттєвої частки українського ринку, а також виходу на ринки ЄС.

AdBlue – спеціальна добавка для дизельних двигунів, що використовується для зниження викидів NO (оксид азоту) автомобілями з дизельними двигунами стандарту Євро 5 та 6. Правами на торгову марку AdBlue володіє Асоціація автомобільної промисловості Німеччини, яка ретельно перевіряє якість продукції як на виробництві, що використовує цю торгову марку, так і в роздрібних мережах.

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На початку “Азот” планує наповнення українського ринку своєю продукцією. Планується оптовий продаж реагенту “наливом” безпосередньо з заводу, а також реалізація через роздрібні мережі, АТП та АЗС. З низкою АЗС вже ведуться переговори щодо встановлення власних заправних станцій AdBlue. Великим споживачем AdBlue стане АПК, що використовує сучасну техніку нового покоління. Окремим напрямком буде реалізація продукції у дрібній тарі об'ємом 10 та 20 літрів.

На другому етапі планується експорт до найближчих країн ЄС – Литва, Латвія, Румунія, Угорщина та Польща, а також країн, що є найбільшими споживачами AdBlue – Німеччина (рівень споживання – 2,4 млн тонн/рік), Франція (2,1 млн) тонн/рік), Італія (1,3 млн тонн/рік) та Туреччина (726 тис. тонн/рік). Обсяг європейського ринку перевищує 7,2 млн тонн на рік.

Обсяг ринку в Україні у 2022 році становив 23,4 тис. тонн. Ринок скоротився на понад 10 тис. тонн через воєнні дії. Потенціал зростання українського ринку складає понад 250 тис. тонн.

Проєкт із виробництва AdBlue на Черкаському “Азоті2 був анонсований у лютому 2022 року. Вже у травні 2022 року завод почав випускати перші партії продукту. Сьогодні Черкаський “Азот” здатний виробляти обсяг, що забезпечує 80% українського ринку, і за потреби може наростити виробництво для закриття всього внутрішнього споживання та експорту на ринки ЄС.

Черкаський "Азот" стане єдиним в Україні виробником AdBlue за «прямим методом», тобто методом виробництва реагенту з плава карбаміду. Цей метод забезпечує дуже високу та стабільну якість за низької ціни. Інші виробники використовують так званий метод “блендингу”, тобто технологію змішування гранульованого карбаміду з водою, що збільшує ризики домішок у кінцевому продукті. Щоб виділити свій реагент AdBlue на українському та європейському ринках, OSTCHEM вже зареєстрував власну торгову марку “UKRBLUE”.