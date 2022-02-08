Підприємство сподівається продавати сечовину не лише на український, але й на європейський ринок.

На Черкаському “Азоті”, що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, готується запуск виробництва AdBlue. AdBlue – спеціальна добавка для дизельних двигунів, що використовується для зниження викидів NO (оксиду азоту) автомобілями.

Очікуваний обсяг виробництва реагенту – 10 тис. тонн на рік.

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Наразі на Черкаському “Азоті” проведено підготовчі роботи для встановлення, монтажу та налагодження обладнання. Обсяг інвестицій буде оголошено після запуску проєкту і включатиме всі необхідні сертифікаційні процедури.

Виробництво реагенту буде організовано на базі цеху К-4 (раніше випускав кристалічний капролактам).

"Завершення всіх підготовчих робіт для запуску проєкту очікується у першій половині 2022 року. Ми націлені на виробництво якісного реагенту чітко відповідно до міжнародних стандартів. Ведуться переговори з Асоціацією автомобільної промисловості Німеччини (VDA), яка розробила цю технологію, щодо проведення аудиту та видачі ліцензії на використання бренду AdBlue. Залежно від зростання збуту, ми збільшуватимемо обсяг виробництва", – зазначає Голова Правління Черкаського "Азоту" Віталій Скляров.

За його словами, збут цієї продукції планується як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. За оцінками Group DF, обсяг ринку AdBlue та його аналогів в Україні становить близько 35 – 45 тис. тонн на рік, при цьому на сьогодні понад 60% українського ринку займає імпорт. Черкаський "Азот" планує поступово витіснити імпортну продукцію.

"AdBlue – це, по суті, водний розчин карбаміду, відповідно його найбільшими виробниками у всьому світі є азотні заводи. Логічно, що в Україні ми матимемо цінову перевагу над конкурентами. Ми є виробниками основної сировини. До того ж цінова перевага у нас буде на європейському ринку", – каже Віталій Скляров.

Черкаський "Азот" входить до азотного холдингу Ostchem, який є виробником №1 мінеральних добрив в Україні. Основними споживачами реагенту, що буде вироблятися на заводі, стануть власники сільськогосподарського транспорту і спецтехніки, а також вантажних та легкових авто.

Що таке AdBlue?