Підприємство сподівається продавати сечовину не лише на український, але й на європейський ринок.
На Черкаському “Азоті”, що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, готується запуск виробництва AdBlue. AdBlue – спеціальна добавка для дизельних двигунів, що використовується для зниження викидів NO (оксиду азоту) автомобілями.
Очікуваний обсяг виробництва реагенту – 10 тис. тонн на рік.
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Наразі на Черкаському “Азоті” проведено підготовчі роботи для встановлення, монтажу та налагодження обладнання. Обсяг інвестицій буде оголошено після запуску проєкту і включатиме всі необхідні сертифікаційні процедури.
Виробництво реагенту буде організовано на базі цеху К-4 (раніше випускав кристалічний капролактам).
"Завершення всіх підготовчих робіт для запуску проєкту очікується у першій половині 2022 року. Ми націлені на виробництво якісного реагенту чітко відповідно до міжнародних стандартів. Ведуться переговори з Асоціацією автомобільної промисловості Німеччини (VDA), яка розробила цю технологію, щодо проведення аудиту та видачі ліцензії на використання бренду AdBlue. Залежно від зростання збуту, ми збільшуватимемо обсяг виробництва", – зазначає Голова Правління Черкаського "Азоту" Віталій Скляров.
За його словами, збут цієї продукції планується як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. За оцінками Group DF, обсяг ринку AdBlue та його аналогів в Україні становить близько 35 – 45 тис. тонн на рік, при цьому на сьогодні понад 60% українського ринку займає імпорт. Черкаський "Азот" планує поступово витіснити імпортну продукцію.
"AdBlue – це, по суті, водний розчин карбаміду, відповідно його найбільшими виробниками у всьому світі є азотні заводи. Логічно, що в Україні ми матимемо цінову перевагу над конкурентами. Ми є виробниками основної сировини. До того ж цінова перевага у нас буде на європейському ринку", – каже Віталій Скляров.
Черкаський "Азот" входить до азотного холдингу Ostchem, який є виробником №1 мінеральних добрив в Україні. Основними споживачами реагенту, що буде вироблятися на заводі, стануть власники сільськогосподарського транспорту і спецтехніки, а також вантажних та легкових авто.
Що таке AdBlue?
- AdBlue (інші назви DEF, Diesel Exhaust Fluid, AUS32) – це 32,5% водний розчин карбаміду, що випускається під брендом VDA. Основними споживачами реагенту є спецавтомобілі та сільськогосподарська техніка. За допомогою спеціального обладнання, вбудованого в дизельні автомобілі, реагент впорскується у вихлопну систему для скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Оснащення автомобільних вихлопних систем екологічним обладнанням, в якому використовуються присадки для зменшення викидів, передбачено стандартами Євро-5 та Євро-6, що регулюють норми викидів. У вантажні та легкові автомобілі реагент, зазвичай, доливають під час планового ТО. Автомобілі, що використовують AdBlue, оснащені електронною системою, що не дозволяє працювати без цієї рідини та унеможливлює обхід норм викидів.
- Виробництво AdBlue в світі стандартизоване асоціацією автомобільної промисловості (VDA), яка розробила цю технологію та видає виробникам ліцензії на виробництво реагенту. Наприкінці минулого року Асоціація заявила про нестачу AdBlue у світі через різке зростання цін на газ.