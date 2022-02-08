Предприятие надеется продавать мочевину не только на украинский, но и европейский рынок.

На черкасском “Азоте”, входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, готовится запуск производства AdBlue. AdBlue – специальная добавка для дизельных двигателей, используемая для понижения выбросов NO (оксида азота) автомобилями.

Ожидаемый объем производства реагента – 10 тыс. тонн в год.

Также интересна экспертиза AdBlue на украинских заправках.

Сейчас на черкасском “Азоте” проведены подготовительные работы для установки, монтажа и наладки оборудования. Объем инвестиций будет объявлен после запуска проекта и будет включать в себя все необходимые сертификационные процедуры.

Производство реагента будет организовано на базе цеха К-4 (ранее выпускал кристаллический капролактам).

"Завершение всех подготовительных работ по запуску проекта ожидается в первой половине 2022 года. Мы нацелены на производство качественного реагента четко в соответствии с международными стандартами. Ведутся переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA), разработавшей эту технологию, по проведению аудита и выдаче лицензии на использование бренда AdBlue. В зависимости от роста сбыта мы будем увеличивать объем производства", – отмечает Председатель Правления черкасского "Азота" Виталий Скляров.

По его словам, сбыт этой продукции планируется как на внутреннем, так и внешних рынках. По оценкам Group DF, объем рынка AdBlue и его аналогов в Украине составляет около 35 – 45 тыс. тонн в год, при этом на сегодняшний день более 60% украинского рынка занимает импорт. Черкасский "Азот" намерен постепенно вытеснить импортную продукцию.

"AdBlue – это, по сути, водный раствор карбамида, соответственно его крупнейшими производителями во всем мире являются азотные заводы. Логично, что в Украине мы будем иметь ценовое преимущество над конкурентами. Мы являемся производителями основного сырья. К тому же ценовое преимущество у нас будет на европейском рынке", – говорит Виталий Скляров.

Черкасский "Азот" входит в азотный холдинг Ostchem, являющийся производителем №1 минеральных удобрений в Украине. Основными потребителями реагента, производимого на заводе, станут владельцы сельскохозяйственного транспорта и спецтехники, а также грузовых и легковых автомобилей.

Что такое AdBlue?