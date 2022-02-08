Предприятие надеется продавать мочевину не только на украинский, но и европейский рынок.
На черкасском “Азоте”, входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, готовится запуск производства AdBlue. AdBlue – специальная добавка для дизельных двигателей, используемая для понижения выбросов NO (оксида азота) автомобилями.
Ожидаемый объем производства реагента – 10 тыс. тонн в год.
Также интересна экспертиза AdBlue на украинских заправках.
Сейчас на черкасском “Азоте” проведены подготовительные работы для установки, монтажа и наладки оборудования. Объем инвестиций будет объявлен после запуска проекта и будет включать в себя все необходимые сертификационные процедуры.
Производство реагента будет организовано на базе цеха К-4 (ранее выпускал кристаллический капролактам).
"Завершение всех подготовительных работ по запуску проекта ожидается в первой половине 2022 года. Мы нацелены на производство качественного реагента четко в соответствии с международными стандартами. Ведутся переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA), разработавшей эту технологию, по проведению аудита и выдаче лицензии на использование бренда AdBlue. В зависимости от роста сбыта мы будем увеличивать объем производства", – отмечает Председатель Правления черкасского "Азота" Виталий Скляров.
По его словам, сбыт этой продукции планируется как на внутреннем, так и внешних рынках. По оценкам Group DF, объем рынка AdBlue и его аналогов в Украине составляет около 35 – 45 тыс. тонн в год, при этом на сегодняшний день более 60% украинского рынка занимает импорт. Черкасский "Азот" намерен постепенно вытеснить импортную продукцию.
"AdBlue – это, по сути, водный раствор карбамида, соответственно его крупнейшими производителями во всем мире являются азотные заводы. Логично, что в Украине мы будем иметь ценовое преимущество над конкурентами. Мы являемся производителями основного сырья. К тому же ценовое преимущество у нас будет на европейском рынке", – говорит Виталий Скляров.
Черкасский "Азот" входит в азотный холдинг Ostchem, являющийся производителем №1 минеральных удобрений в Украине. Основными потребителями реагента, производимого на заводе, станут владельцы сельскохозяйственного транспорта и спецтехники, а также грузовых и легковых автомобилей.
Что такое AdBlue?
- AdBlue (другие названия DEF, Diesel Exhaust Fluid, AUS32) – это 32,5% водный раствор карбамида, выпускаемый под брендом VDA. Основными потребителями реагента являются спецавтомобили и сельскохозяйственная техника. Посредством специального оборудования, встроенного в дизельные автомобили, реагент впрыскивается в выхлопную систему для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Оснащение автомобильных выхлопных систем экологическим оборудованием, в котором используются присадки для уменьшения выбросов, предусмотрено стандартами Евро-5 и Евро-6, регулирующими нормы выбросов. В грузовые и легковые автомобили реагент обычно приливают во время планового ТО. Автомобили, использующие AdBlue, оснащены электронной системой, которая не позволяет работать без этой жидкости и делает невозможным обход норм выбросов.
- Производство AdBlue в мире стандартизировано ассоциацией автомобильной промышленности (VDA), разработавшей эту технологию и выдающей производителям лицензии на производство реагента. В конце прошлого года Ассоциация заявила о нехватке AdBlue в мире из-за резкого роста цен на газ.