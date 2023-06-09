Азотный холдинг OSTCHEM запустил производство AdBlue на базе Черкасского "Азота". Новое производство прошло международный аудит и получило все необходимые сертификаты, подтверждающие качество продукта, позволяющие использовать торговую марку AdBlue.

Получение международной сертификации открывает возможности украинскому производителю для освоения существенной доли украинского рынка, а также выхода на рынки ЕС.

AdBlue – специальная добавка для дизельных двигателей, которая используется для снижения выбросов NO (оксид азота) автомобилями с дизельными двигателями стандарта Евро 5 и 6. Правами на торговую марку AdBlue владеет Ассоциация автомобильной промышленности Германии, которая тщательно проверяет качество продукции как на производстве, использующем эту торговую марку, так и в розничных сетях.

Также интересно проверка жидкости AdBlue на украинских заправках

В начале "Азот" планирует наполнение украинского рынка своей продукцией. Планируется оптовая продажа реагента "наливом" непосредственно с завода, а также реализация через розничные сети, АТП и АЗС. С рядом АЗС уже ведутся переговоры по установке заправочных станций AdBlue. Большим потребителем AdBlue станет АПК, использующий современную технику нового поколения. Отдельным направлением будет являться реализация продукции в мелкой таре объемом 10 и 20 литров.

На втором этапе планируется экспорт в ближайшие страны ЕС – Литва, Латвия, Румыния, Венгрия и Польша, а также страны, являющиеся крупнейшими потребителями AdBlue – Германия (уровень потребления – 2,4 млн тонн/год), Франция (2,1 млн ) тонн/год), Италия (1,3 млн тонн/год) и Турция (726 тыс. тонн/год). Объем европейского рынка превышает 7,2 млн. тонн в год.

Объем рынка в Украине в 2022 году составил 23,4 тыс. тонн. Рынок сократился более чем на 10 тыс. тонн из-за военных действий. Потенциал роста украинского рынка составляет более 250 тысяч тонн.

Проект по производству AdBlue на Черкасском “Азоте” был анонсирован в феврале 2022 года. Уже в мае 2022 года завод начал выпускать первые партии продукта. Сегодня Черкасский “Азот” способен производить объем, обеспечивающий 80% украинского рынка, и при необходимости может нарастить производство для закрытия всего внутреннего потребления и экспорта на рынки ЕС.

Черкасский "Азот" станет единственным в Украине производителем AdBlue по “прямому методу”, то есть методом производства реагента из плава карбамида. Этот метод обеспечивает очень высокое и стабильное качество при низкой цене. Другие производители используют так называемый метод "блендинга", то есть технологию смешивания гранулированного карбамида с водой, что увеличивает риск примесей в конечном продукте. Чтобы выделить свой реагент AdBlue на украинском и европейском рынках, OSTCHEM уже зарегистрировал свою торговую марку "UKRBLUE".