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Как борются со снегом на дорогах Киева: видео

Несмотря на то, что снегоуборочная техника задействована во всех районах города с трафиком наблюдаются определенные проблемы из-за снегопада.
Как убирают снег на дорогах Киева - Auto24
Евгений Гудущан
logo17 февраля, 11:11
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В столице заснежило: для ликвидации последствий ночного снегопада, по информации КГГА к работе задействовали 237 единиц техники “Киевавтодора”.

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Сейчас работы по очистке от снега улично-дорожной сети еще продолжаются. В течение дня существенно увеличат количество бригад по ручной уборке и оптимизируют количество снегоуборочной техники.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, сегодня, 17 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Снежная погода будет сохраняться в столице в течение нескольких дней. Поэтому водителей просят быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Во избежание травматизма киевлян призывают придерживаться советов во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Водителям:

  • придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
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