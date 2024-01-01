Как борются со снегом на дорогах Киева: видео

В столице заснежило: для ликвидации последствий ночного снегопада, по информации КГГА к работе задействовали 237 единиц техники “Киевавтодора”.

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Сейчас работы по очистке от снега улично-дорожной сети еще продолжаются. В течение дня существенно увеличат количество бригад по ручной уборке и оптимизируют количество снегоуборочной техники.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, сегодня, 17 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Снежная погода будет сохраняться в столице в течение нескольких дней. Поэтому водителей просят быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Во избежание травматизма киевлян призывают придерживаться советов во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Водителям:

придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам: