Укр
Ру

В полиции напомнили, как ездить в снег и гололедицу

Неблагоприятные погодные условия часто приводят к увеличению количества аварий на дорогах. Полиция опубликовала список рекомендаций, которые помогут избежать ДТП при непогоде.
Как ездить в снег и гололед - Auto24
Евгений Гудущан
logo23 января, 13:01
logo0
logo0 мин

По сообщению Укргидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в столице прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица, И уровень опасности, желтый. Полиция напоминает как ездить в таких условиях.

Читайте также: Рекорды скорости в столице: полиция опубликовала фото нарушителей

Чтобы ваши поездки во время непогоды были безопасными, патрульная полиция Киева советует придерживаться следующих советов:

Водители

  • Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость.
  • Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными.
  • Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями.
  • Остановившись - включайте аварийную сигнализацию.

Пешеходы

  • Будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах.
  • В темное время суток или в условиях недостаточной видимости используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.
#Новости #Автособытие