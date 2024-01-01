В полиции напомнили, как ездить в снег и гололедицу

По сообщению Укргидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в столице прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица, И уровень опасности, желтый. Полиция напоминает как ездить в таких условиях.

Читайте также: Рекорды скорости в столице: полиция опубликовала фото нарушителей

Чтобы ваши поездки во время непогоды были безопасными, патрульная полиция Киева советует придерживаться следующих советов:

Водители

Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость.

Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными.

Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями.

Остановившись - включайте аварийную сигнализацию.

Пешеходы