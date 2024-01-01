В полиции напомнили, как ездить в снег и гололедицу

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По сообщению Укргидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в столице прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица, И уровень опасности, желтый. Полиция напоминает как ездить в таких условиях.
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Чтобы ваши поездки во время непогоды были безопасными, патрульная полиция Киева советует придерживаться следующих советов:
Водители
- Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость.
- Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными.
- Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями.
- Остановившись - включайте аварийную сигнализацию.
Пешеходы
- Будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах.
- В темное время суток или в условиях недостаточной видимости используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.