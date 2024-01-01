В поліції нагадали, як їздити в сніг та ожеледицю

За повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби, вночі та завтра вранці в столиці прогнозується налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий. Поліція нагадує як їздити в таких умовах.

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Щоб ваші поїздки під час негоди були безпечними, патрульна поліція Києва радить дотримуватися наступних порад:

Водії

Уникайте ризикованих маневрів та знижуйте швидкість.

Під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, будьте особливо уважними.

Тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Зупинившись — вмикайте аварійну сигналізацію.

Пішоходи