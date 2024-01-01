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В поліції нагадали, як їздити в сніг та ожеледицю

Несприятливі погодні умови часто призводять до збільшення кількості аварій на дорогах. Поліція опублікувала список рекомендацій, які допоможуть уникнути ДТП при негоді.
Як їздити в сніг та ожеледицю - Auto24
Євген Гудущан
logo23 січня, 13:01
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За повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби, вночі та завтра вранці в столиці прогнозується налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий. Поліція нагадує як їздити в таких умовах.

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Щоб ваші поїздки під час негоди були безпечними, патрульна поліція Києва радить дотримуватися наступних порад:

Водії

  • Уникайте ризикованих маневрів та знижуйте швидкість.
  • Під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, будьте особливо уважними.
  • Тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
  • Зупинившись — вмикайте аварійну сигналізацію.

Пішоходи

  • Будьте уважними й переходьте дорогу тільки у дозволених місцях.
  • У темний час доби або за умов недостатньої видимості використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв.
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