В поліції нагадали, як їздити в сніг та ожеледицю

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За повідомленням Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби, вночі та завтра вранці в столиці прогнозується налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий. Поліція нагадує як їздити в таких умовах.
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Щоб ваші поїздки під час негоди були безпечними, патрульна поліція Києва радить дотримуватися наступних порад:
Водії
- Уникайте ризикованих маневрів та знижуйте швидкість.
- Під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, будьте особливо уважними.
- Тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
- Зупинившись — вмикайте аварійну сигналізацію.
Пішоходи
- Будьте уважними й переходьте дорогу тільки у дозволених місцях.
- У темний час доби або за умов недостатньої видимості використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв.