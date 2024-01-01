Як борються зі снігом на дорогах Києва: відео

У столиці засніжило: для ліквідації наслідків нічного снігопаду, за інформацією КМДА до роботи задіяли 237 одиниць техніки “Київавтодору”.

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Наразі роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі ще тривають. Упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні, 17 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів. Тож водіїв просять бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам: