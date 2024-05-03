Новый флагман Lancia носит рабочее название Gamma, но существует вероятность, что новинку назовут Thema.

В интервью итальянским журналистам Лука Наполитано, управляющий директор Lancia, сказал, что хочет смахнуть пыль с названия "Lancia Thema".

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"Испытания того, что мы сейчас называем Lancia Gamma, прошло хорошо, клиенты оценили автомобиль и описали его как футуристический". Это слова Луки Наполитано, руководителя Lancia, сказанные итальянской прессе. Наше внимание привлекло выражение "То, что мы на данный момент называем Lancia Gamma". Но как? Разве еще не все было решено?

Скажем так, хотя во время встречи Наполитано признался, что ему нравится название Thema и он хотел бы использовать его для нового флагмана, запланированного на 2026 год и анонсированного некоторое время назад как Lancia Gamma.

Запланированная на 2026 год новая Lancia Gamma (или Thema, игра еще окончательно не закончена) будет производиться в Мелфи на основе платформы STLA Medium и оснащена электрическими силовыми агрегатами, к которым также могут присоединиться электрифицированные агрегаты. На самом деле механика Stellantis является многоэнергетической и может включать различные типы двигателей.