Концерн Stellantis возрождает свои исторически известные бренды, такие как Abarth, Alfa Romeo, а также Lancia. Развитие последней идет немного медленнее других брендов, ведь пока бренд представил лишь хэтчбек Ypsilon.

В то же время Abarth работает над новыми электромобилями на основе Fiat 500e и 600e, а Alfa Romeo ведет разработку нового поколения Giulia и Stelvio, представила новый компактный кроссовер Tonale, включая первую в истории гибридную модель и удивила автомобильных фанатов, возродив 33 Stradale.

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Тем не менее некоторые горячие поклонники уверены в способности компании Lancia выйти из тени и снова стать одним из самых популярных брендов в Европе. Виртуальный художник, более известный в социальных сетях как Theottle, показал интересный концепт.

Автор поделился собственным представлением, какой могла бы быть будущая продуктивная модель бренда. Он использовал дизайн Ypsilon поверх Mazda MX-5, чтобы в итоге назвать полученный кабриолет – Lancia Aurelia Roadster.

Другой CGI-художник, бразилец Клебер Силва, известный как KDesign AG в социальных сетях, решил использовать свои навыки в создании рендеров, чтобы представить целую будущую линейку моделей Lancia, которая может охватывать много сегментов.

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Неофициальный дизайнерский проект Клебера состоят из маленького кроссовера Delta на базе Rivian R3, семейных кроссоверов Lancia Flavia Roadster и Lancia Thema, созданных на базе Peugeot 508, меньшего Lancia Musa на базе Peugeot 2008 и обычного хэтчбека Delta с использованием Peugeot 308 за основу.