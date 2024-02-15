Легендарный итальянский бренд сигнализирует о возрождении своим первым в истории электромобилем.

Мы никогда не думали, что этот день когда-то наступит снова, но вот новая Lancia. Stellantis пообещала сохранить все 14 (четырнадцать!) брендов в своем обширном портфолио после слияния FCA и PSA. Это означает, что итальянская марка получает новый шанс восстановить свой серьезно поврежденный имидж бренда. Ypsilon 2024 года начинает давно назревшее возрождение.

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Это также первый электромобиль Lancia, хотя появятся мягкие гибридные версии с бензиновыми двигателями. Субкомпактный хэтчбек использует те же элементы CMP / eCMP, что и Peugeot 208 / e-208, но с совершенно другим стилем внутри и снаружи. Некоторые из элементов дизайна впервые были замечены в прошлом году на концепте Pu+Ra HPE, который имел немного ДНК Stratos.

Lancia говорит нам, что фары и задние фонари напоминают фары легендарного раллийного автомобиля, но это, честно говоря, немного натянуто. Круглые задние фонари действительно напоминают нам Stratos, но так же напоминают другие автомобили с круглыми задними фонарями. Бренд Stellantis интегрировал символ "Y" в передние и задние фонари, а отдельные дневные ходовые огни имеют подобную тему. Для того, чтобы улучшить внешний вид колесные арки, боковые зеркала и задняя стойка имеют глянцевое черное покрытие.

Стоит отметить, что изображенная здесь версия является ограниченным тиражом специального выпуска, разработанного совместно с Cassina, высококлассным итальянским производителем мебели. Так что, меньшие версии нового Ypsilon не будут выглядеть так блестяще, как эта. По сравнению с Peugeot 208 и его обычными ручками задних дверей, Lancia решила "спрятать" их в C-стойке, где вы также заметите обновленный значок компании.

Интерьер также сильно отличается от своего французского брата. Однако, поскольку мы в 2024 году, есть "обязательная" настройка двойного экрана. К счастью, все еще есть ряд физических кнопок для быстрого доступа к некоторым элементам управления климат-контролем. Двойные дисплеи имеют размер 10,25 дюйма, и Lancia добавила панель для беспроводной зарядки, три порта USB-C и интеграцию смартфона с Android Auto и Apple CarPlay. Шикарный городской автомобиль также имеет специальную звуковую систему, окружающее освещение и специальный фильтр для кондиционера, который лишает 99 процентов вредных частиц.

В основе Lancia Ypsilon 2024 года в электрическом исполнении лежит передний двигатель мощностью 154 лошадиные силы и 260 ньютон-метров крутящего момента, что соответствует Peugeot e-208. Он использует идентичный аккумулятор емкостью 51 кВт-ч, которого хватает на пробег до 403 километров в комбинированном цикле WLTP. Эта комбинация электродвигателя и батареи также есть в другом родственном продукте Stellantis, Opel e-Corsa.

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Имея 4,08 метра в длину и 1,76 метра в ширину, абсолютно новый Lancia Ypsilon больше устаревшей модели, которую он заменяет. Имея высоту 1,44 метра, он немного ниже по сравнению со своим предшественником. Как и ожидалось, он намного тяжелее. Электрическая модель весит 1584 килограмма, но следующие версии с мягким гибридом на бензине уменьшат вес. Если говорить о мощной батарее, то ее можно зарядить от 20 до 80 процентов за 24 минуты через подключение постоянного тока.

Хотя старый Ypsilon продавался только в Италии, его замену планируют предложить более чем 70 дилерам по всей Европе. Бельгия и Нидерланды начнут продажи в середине этого года, Франция и Испания последуют за ними, а Германия – в 2025 году. Lancia хочет привлечь молодую клиентуру (людей в возрасте 40-45 лет) своим "хэтчбеком премиум-класса", ведь это последняя модель, которая получила двигатели внутреннего сгорания.

После Ypsilon воскрешение Lancia продолжится в 2026 году, когда для флагманской модели будет стерта пыль с прозвища "Gamma". Это будет фастбэк на платформе Stellantis STLA Medium и будет иметь длину почти 4,7 метра. В 2028 году "Дельта" вернется как компактный хэтчбек.

Обе будущие модели будут только электрическими продуктами, поскольку цель Lancia состоит в том, чтобы продавать только электромобили с 2028 года. Это означает, что еще не представленный Ypsilon с умеренно-гибридным бензиновым двигателем будет предлагаться лишь несколько лет.