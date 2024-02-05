Формально презентации хэтчбека до сих пор не было - в компании показали лишь тизер, в котором раскрыт внешний вид новинки, а характеристики хэтчбека остаются неизвестными. Премьера нового поколения Lancia Ypsilon запланирована на 14 февраля.

Новая Lancia Ypsilon позиционируется как премиальная модель В-класса. Это означает, что ее конкурентами будут Audi A1 и Mini Cooper. Хэтчбек станет первым в совершенно новой линейке бренда.

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В своем официальном ролике компания показала топовую комплектацию модели - Edizione Limitata Cassina. Всего будет выпущено 1906 таких авто, ведь бренд Lancia был основан в 1906 году.

Экстерьер хэтчбека выглядит довольно футуристично и современно и выполнен в стиле концепта Pu+Ra HPE. Из необычных деталей - большая надпись Lancia на черной глянцевой вставке на капоте. Аналогичный элемент расположен и на двери багажника.

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В салоне Ypsilon имеет два дисплея: панель приборов водителя и экран мультимедиа. Также на центральной консоли можно заметить полукруглую площадку "tavolino", что в переводе с итальянского означает "столик".

Ее разработали в сотрудничестве с мебельной фабрикой Cassina - со встроенной беспроводной зарядкой для смартфона и логотипом Cassina. Особенностью модели стала новая фирменная мультимедиа SALA, адаптирована для управления жестами или голосовыми командами.

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Технические характеристики Lancia Ypsilon не раскрыты, но известно, что новая Lancia будет электромобилем. Однако, платформа CMP/e-CMP, которая лежит в основе хэтчбека и роднит его с другими моделями Stellantis, позволяет делать, в том числе как версии с двигателями внутреннего сгорания, так и с силовыми гибридными установками.

Поговаривают, что электрический Ypsilon получит 156-сильный двигатель и батарею на 54 кВт⋅ч, а его запас хода составит 403 км. Также предложат гибрид с 1,2-литровым бензиновым турбо мотором и 48-вольтовой "мягкой" установкой. Но все подробности, включая технические характеристики, станут известны только после официального дебюта.