Формально презентації хетчбека досі не було - в компанії показали лише тизер, в якому розкрито зовнішній вигляд новинки, а характеристики хетчбека залишаються невідомими. Прем'єру нового покоління Lancia Ypsilon заплановано на 14 лютого.

Нова Lancia Ypsilon позиціонується як преміальна модель В-класу. Це означає, що її конкурентами будуть Audi A1 та Mini Cooper. Хетчбек стане першим в абсолютно новій лінійці бренду.

Також цікаво: Очільник Stellantis вважає шалену розгінну динаміку електромобілів безпечною

В своєму офіційному ролику компанія показала топову комплектацію моделі - Edizione Limitata Cassina. Усього буде випущено 1906 таких авто, адже бренд Lancia було засновано у 1906 році.

Екстер'єр хетчбека виглядає досить футуристично та сучасно й виконаний у стилі концепту Pu+Ra HPE. З незвичних деталей - великий напис Lancia на чорній глянцевій вставці на капоті. Аналогічний елемент розташований і на дверцятах багажника.

Читайте також: Lancia називатиметься Gamma, а буде ще й Pu+Ra HPE

В салоні Ypsilon має два дисплеї: панель приладів водія та екран мультимедіа. Також на центральній консолі можна помітити напівкруглий майданчик “tavolino”, що в перекладі з італійської означає "столик".

Її розробили у співпраці з меблевою фабрикою Cassina – з вбудованою бездротовою зарядкою для смартфона та логотипом Cassina. Особливістю моделі стала нова фірмова мультимедіа SALA, адаптована для керування жестами чи голосовими командами.

Також цікаво: Stellantis обіцяє своїм електромобілям запас ходу у 700 кілометрів

Технічні характеристики Lancia Ypsilon не розкрито, але відомо, що нова Lancia буде електромобілем. Однак, платформа CMP/e-CMP, яка лежить в основі хетчбека й ріднить його з іншими моделями Stellantis, дозволяє робити в тому числі як версії з двигунами внутрішнього згоряння, так і з силовими гібридними установками.

Подейкують, що електричний Ypsilon отримає 156-сильний двигун і батарею на 54 кВт/год, а його запас ходу складе 403 км. Також запропонують гібрид з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та 48-вольтною «м'якою» установкою. Але всі подробиці, включаючи технічні характеристики, стануть відомими лише після офіційного дебюту.