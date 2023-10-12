Відроджена електрична Lancia Gamma на прем’єрний подіум вийде лише в 2026 році, через два роки після суперміні Ypsilon і за два роки до хетчбека Delta.

Про другу серійну модель Lancia, що у 2026 році матиме назву Gamma, повідомив під час презентації концепту Pu+Ra HPE генеральний директор заводу-виробника Лука Наполітано. Він назвав свого новачка флагманом продуктової лінійки й натякнув щодо дизайну майбутньої моделі – це будуть кросовер з п’ятидверним кузовом "sportback" із похилою лінією даху та хетчбек зі спортивним заднім вікном.

Очікується, що модель буде віддзеркалювати основні стилістичні риси концепту Pu+Ra HPЕ, включаючи решітку з підсвічуванням, круглі задні ліхтарі, панорамний люк і ретрофутуристичний інтер’єр, натхненний італійськими меблями з екологічно чистих матеріалів.

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Опис головного управлінця трохи нагадує оригінальну Lancia Gamma, що випускалася між 1976 і 1984 роками для представницького сегмента. На відміну від своїх конкурентів, які були традиційними седанами, Gamma Berlina була фастбеком, до якого приєднався дводверний варіант купе у стилі Pininfarina.

Лука Наполітано запевнив, що нова Gamma буде "елегантною та інноваційною" й матиме "чистий і радикальний екстер’єр і гарний інтер’єр".

Ймовірно, що загальні риси й стилістика дизайну від моделі Lancia Pu+Ra HPE перейдуть до версій Gamma. Фото: Lancia

Інтер’єр концепту Lancia Pu+Ra HPE служить попереднім переглядом майбутніх серійних моделей. Очікується, що Lancia Gamma матиме довжину близько 4,7 м, що приблизно стільки ж, скільки Alfa Romeo Giulia або BMW 3-Series. Однак, це буде флагман у лінійці Lancia, як найбільша та найрозкішніша пропозиція автовиробника.

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Модель матиме повністю електричну силову установку, оскільки Lancia пообіцяла стати виробником таких агрегатів у 2026 році. Очікується, що Gamma буде працювати на архітектурі STLA Medium, що означає, що вона може запропонувати до 700 км запасу ходу і виробляти до 443 к.с. (330 кВт / 449 к.с.) потужності. Італійські ЗМІ припускають, що модель, ймовірно, буде вироблятися на заводі Melfi в Італії.

Наступ Lancia розпочнеться з абсолютно нового суперміні Ypsilon у 2024 році, який буде представлений у гібридній та повністю електричній версіях. Lancia Gamma EV з’явиться у 2026 році, а хетчбек Delta EV – у 2028 році, щоб завершити лінійку з трьох моделей.

Про ціни допоки нічого не повідомлялося, оскільки до новачків нової лінійки трохи далекувато.