Повністю електричний автомобіль — це «маніфест бренду» майбутнього, презентація якого запланована на 15 квітня.

Компанія Lancia показала тизер нового концепт-кара Emozione Pu + Ra, який продемонструє новий фірмовий стиль італійського автовиробника.

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Як заявляє компанія, новинка отримає якийсь «інноваційний круглий дах, який гарантує панорамний огляд та максимальне використання природного світла». Другою відмінністю прототипу стануть характерні круглі ліхтарі, що відсилають до моделі Lancia Stratos. Крім того, модель отримає горизонтальні лінії на склі, що символізують жалюзі спорткара Lancia Beta HPE.

Прем'єра нового концепт-кара Lancia Emozione Pu + Ra відбудеться 15 квітня. Нагадаємо, раніше італійська марка представила нову фірмову емблему, яка з'явиться на майбутніх моделях компанії.