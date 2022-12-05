Звичайно, задня частина схожа на одноплатформенний Peugeot 2008, однак спереду - цілком оригінальний дизайн.

Відродження Lancia почнеться з Ypsilon. Нове покоління малолітражки заплановано на 2024 рік, і воно прокладе шлях до нової мови дизайну, передових технологій і довгоочікуваного перезапуску бренду, який тепер націлений на преміальний сегмент. День дизайну Lancia надав численні підказки щодо стилю майбутніх моделей бренду, і ми маємо ексклюзивний рендер, який показує, як може виглядати Ypsilon.

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Припущення полягають у тому, що Ypsilon залишить сегмент суперміні та перетвориться на маленький кросовер. Швидше за все, побудована на платформі CMP/e-CMP (тобто Peugeot 2008 і Jeep Avenger), модель значно збільшиться в довжину до 4,1 – 4,2 метра. На оновленому Ypsilon дебютує новий логотип Lancia, а також Y-подібний світловий підпис спереду.

За попередньою інформацією, інтер’єр буде натхненний класичними моделями Lancia і матиме принаймні 50 відсотків екологічно чистих матеріалів. Зокрема, приладова панель нагадуватиме круглі елементи дизайну Beta Trevi з сучасними екранами та фізичними елементами керування інформаційно-розважальною системою та режимами водіння.

Аналогічний підхід для повної зміни технології також очікується під капотом. Вважається, що будуть доступні як двигуни внутрішнього згоряння, так і електричні версії, однак невідомо, які варіанти акумуляторів і двигуни внутрішнього згоряння отримає перший кросовер Lancia. Проте вже зрозуміло, що Stellantis хоче позиціонувати бренд у тій самій лізі, що й Alfa Romeo та DS, що означає високоякісні матеріали, преміальні функції та ціну, вищу за відповідні сестринські моделі Peugeot та Jeep.

Рендеринг майбутніх моделей Lancia:

Lancia має амбітний план випускати нову модель кожні два роки, починаючи з 2024 року. Бренд планує випускати лише електромобілі, починаючи з 2028 року, що означає, що Ypsilon може бути одним з останніх автомобілів, доступних з ДВЗ.