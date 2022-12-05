Конечно, задняя часть похожа на одноплатформенный Peugeot 2008, однако спереди – вполне оригинальный дизайн.

Возрождение Lancia начнется с Ypsilon. Новое поколение малолитражки запланировано на 2024 год, и оно проложит путь к новому языку дизайна, передовым технологиям и долгожданному перезапуску бренда, который теперь нацелен на премиальный сегмент. День дизайна Lancia предоставил многочисленные подсказки по поводу стиля будущих моделей бренда, и мы имеем эксклюзивный рендер, показывающий, как может выглядеть Ypsilon.

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Предположения заключаются в том, что Ypsilon покинет сегмент супермини и превратится в маленький кроссовер. Скорее всего, построенная на платформе CMP/e-CMP (то есть Peugeot 2008 и Jeep Avenger) модель значительно увеличится в длину до 4,1 – 4,2 метра. На обновленном Ypsilon дебютирует новый логотип Lancia, а также Y-образная световая подпись спереди.

По предварительной информации, интерьер будет вдохновлен классическими моделями Lancia и будет иметь не менее 50 процентов экологически чистых материалов. Приборная панель будет напоминать круглые элементы дизайна Beta Trevi с современными экранами и физическими элементами управления информационно-развлекательной системой и режимами вождения.

Аналогичный подход для полной смены технологии также ожидается под капотом. Предполагается, что будут доступны как двигатели внутреннего сгорания, так и электрические версии, однако неизвестно, какие варианты аккумуляторов и ДВС получит первый кроссовер Lancia. Однако уже понятно, что Stellantis хочет позиционировать бренд в той же лиге, что и Alfa Romeo и DS, что означает высококачественные материалы, премиальные функции и цену выше соответствующих сестринских моделей Peugeot и Jeep.

Рендеринг будущих моделей Lancia:

Lancia планирует выпускать новую модель каждые два года, начиная с 2024 года. Бренд планирует выпускать только электромобили начиная с 2028 года, что означает, что Ypsilon может быть одним из последних автомобилей, доступных с ДВС.