Полностью электрический автомобиль – это «манифест бренда» будущего, презентация которого запланирована на 15 апреля.

Компания Lancia показала тизер нового концепт-кара Emozione Pu+Ra, который продемонстрирует новый фирменный стиль итальянского автопроизводителя.

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Как заявляет компания, новинка получит некую «инновационную круглую крышу, которая гарантирует панорамный обзор и максимальное использование природного света». Вторым отличием прототипа станут характерные круглые фонари, отсылаемые к модели Lancia Stratos. Кроме того, модель получит горизонтальные линии на стекле, символизирующие жалюзи спорткара Lancia Beta HPE.

Премьера нового концепт-кара Lancia Emozione Pu+Ra состоится 15 апреля. Напомним, ранее итальянская марка представила новенькую фирменную эмблему, которая покажется на будущих моделях компании.