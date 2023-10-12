Возрожденная электрическая Lancia Gamma на премьерный подиум выйдет только в 2026 году, через два года после супермини Ypsilon и за два года до хэтчбека Delta.

О второй серийной модели Lancia, которая в 2026 году будет называться Gamma, сообщил во время презентации концепта Pu+Ra HPE генеральный директор завода-производителя Лука Наполитано. Он назвал своего новичка флагманом продуктовой линейки и намекнул по поводу дизайна будущей модели – это будут кроссовер с пятидверным кузовом "sportback" с наклонной линией крыши и хэтчбек со спортивным задним окном.

Ожидается, что модель будет отражать основные стилистические черты концепта Pu+Ra HPЕ, включая подсветочную решетку, круглые задние фонари, панорамный люк и ретрофутуристический интерьер, вдохновленный итальянской мебелью из экологически чистых материалов.

Читайте также Lancia показала изображение нового концепта

Описание главного управленца немного напоминает оригинальную Lancia Gamma, выпускавшуюся между 1976 и 1984 годами для представительского сегмента. В отличие от своих конкурентов, являвшихся традиционными седанами, Gamma Berlina была фастбеком, к которому присоединился двухдверный вариант купе в стиле Pininfarina.

Лука Наполитано заверил, что новая Gamma станет "элегантной и инновационной" и будет иметь "чистый и радикальный экстерьер и хороший интерьер".

Вероятно, что общие черты и стилистика дизайна от модели Lancia Pu+Ra HPE перейдут к версиям Gamma. Фото: Lancia

Интерьер концепта Lancia Pu+Ra HPE служит предварительным просмотром будущих серийных моделей. Ожидается, что Lancia Gamma будет длиной около 4,7 м, что примерно столько же, сколько Alfa Romeo Giulia или BMW 3-Series. Однако, это будет флагман в линейке Lancia, как самое большое и роскошное предложение автопроизводителя.

Читайте также Lancia анонсировала четыре новых модели

Модель получит полностью электрическую силовую установку, поскольку Lancia пообещала стать производителем таких агрегатов в 2026 году. Ожидается, что Gamma будет работать на архитектуре STLA Medium, что означает, что она может предложить до 700 км запаса хода и производить до 443 л. (330 кВт/449 л.с.) мощности. Итальянские СМИ предполагают, что модель, вероятно, станут производить на заводе Melfi в Италии.

Наступление Lancia начнется с совершенно нового супермини Ypsilon в 2024 году, который пойдет в гибридной и полностью электрической версиях. Lancia Gamma EV появится в 2026 году, а хэтчбек Delta EV – в 2028 году, чтобы завершить линейку из трех моделей.

О ценах пока ничего не сообщалось, поскольку новичкам новой серийной линейки немного далековато .