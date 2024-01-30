Миттєве прискорення електромобіля не лише забезпечує швидкість розгону, але й сприяє безпеці дорожнього руху, стверджує генеральний директор Stellantis Карлос Таварес.

Швидке прискорення часто використовується як перевага для продажу потужних електромобілів, але чи може воно насправді бути безпечнішим за звичайні авто?

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Карлос Таварес – генеральний директор Stellantis, нещодавно зробив цікаву заяву: “Потужність прискорення — це перш за все питання безпечного виконання ризикованих маневрів, таких, як, наприклад, обгін».

«Немає нічого складнішого, ніж почати обгін вантажівки, а потім натиснути на гальма, тому що ви щойно виявили, що прискорення автомобіля, яким ви керуєте, недостатньо хороше для обгону в безпечних умовах,» – сказав Карлос Таварес.

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З цими словами важко не погодитись, адже обгін дійсно є одним із найризикованіших маневрів на дорозі, тому швидкість розгону вашого авто прямопропорційно впливає на безпечність виконання обгону.

Нещодавно концерн Stellantis представив свою другу глобальну платформу для електромобілів STLA Large. Перші електромобілі Jeep і Dodge, будуть оснащені новою платформою.

STLA Large

Компанія стверджує, що її нова платформа має «лідируючі в сегменті можливості», включаючи запас ходу до 800 км і потужність, «яка перевершить будь-який з існуючих Hellcat V-8». Бренди Stellantis, зокрема Alfa Romeo, Chrysler і Maserati, також використовуватимуть цю основу.

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Компанія прагне досягнути 100% продажів електромобілів в Європі, та 50% – у США з 2030 року. Таварес вважає, що STLA Large стане «рушійною силою» під час випуску перших електромобілів нової генерації.