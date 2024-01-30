Мгновенное ускорение электромобиля обеспечивает не только скорость разгона, но и безопасность дорожного движения, утверждает генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

Быстрое ускорение часто используется как преимущество для продажи мощных электромобилей, но может ли оно на самом деле быть безопаснее обычных авто?

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Карлос Таварес генеральный директор Stellantis недавно сделал любопытное заявление: «Мощность ускорения — это прежде всего вопрос безопасного выполнения рискованных маневров, таких как обгон».

«Нет ничего сложнее, чем начать обгон грузовика, а затем нажать на тормоза, потому что вы только что обнаружили, что ускорение автомобиля которым вы управляете недостаточно хорошее для обгона в безопасных условиях» - сказал Карлос Таварес.

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С этими словами трудно не согласиться, ведь обгон действительно является одним из самых рискованных маневров на дороге, поэтому скорость разгона вашего автомобиля прямо пропорционально влияет на безопасность выполнения обгона.

Не так давно, концерн Stellantis представил свою вторую глобальную платформу для электромобилей STLA Large. Первые электромобили Jeep и Dodge будут оборудованы новой платформой.

STLA Large

Компания утверждает, что ее новая платформа имеет «лидирующие в сегменте возможности», включая запас хода до 800 км и мощность «превосходящую любой из существующих Hellcat V-8». Бренды Stellantis, в частности Alfa Romeo Chrysler и Maserati, также будут использовать эту основу.

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Компания стремится достичь 100% продаж электромобилей в Европе и 50% – в США с 2030 года. Таварес считает, что STLA Large станет «движущей силой» при выпуске первых электромобилей нового поколения.