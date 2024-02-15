Легендарний італійський бренд сигналізує про відродження своїм першим в історії електромобілем.

Ми ніколи не думали, що цей день колись настане знову, але ось нова Lancia. Stellantis пообіцяла зберегти всі 14 (чотирнадцять!) брендів у своєму великому портфоліо після злиття FCA і PSA. Це означає, що італійська марка отримує новий шанс відновити свій серйозно пошкоджений імідж бренду. Ypsilon 2024 року розпочинає давно назріле відродження.

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Це також перший електромобіль Lancia, хоча з’являться м’які гібридні версії з бензиновими двигунами. Субкомпактний хетчбек використовує ті ж елементи CMP / eCMP, що й Peugeot 208 / e-208, але з абсолютно іншим стилем всередині та зовні. Деякі з елементів дизайну вперше були помічені минулого року на концепті Pu+Ra HPE, який мав трохи ДНК Stratos.

Lancia каже нам, що фари та задні ліхтарі нагадують фари легендарного ралійного автомобіля, але це, чесно кажучи, трохи натягнуто. Круглі задні ліхтарі дійсно нагадують нам Stratos, але так само нагадують інші автомобілі з круглими задніми ліхтарями. Бренд Stellantis інтегрував символ «Y» у передні та задні ліхтарі, а окремі денні ходові вогні мають подібну тему. Для того, щоб покращити зовнішній вигляд колісні арки, бічні дзеркала та задня стійка мають глянцеве чорне покриття.

Варто зазначити, що зображена тут версія є обмеженим тиражем спеціального випуску, розробленого спільно з Cassina, висококласним італійським виробником меблів. Отже, менші версії нового Ypsilon не виглядатимуть так блискуче, як ця. Порівняно з Peugeot 208 і його звичайними ручками задніх дверей, Lancia вирішила «сховати» їх у C-стійці, де ви також помітите оновлений значок компанії.

Інтер’єр також сильно відрізняється від свого французького брата. Однак, оскільки ми в 2024 році, є «обов’язкове» налаштування подвійного екрана. На щастя, все ще є ряд фізичних кнопок для швидкого доступу до деяких елементів керування клімат-контролем. Подвійні дисплеї мають розмір 10,25 дюйма, і Lancia додала панель для бездротової зарядки, три порти USB-C та інтеграцію смартфона з Android Auto та Apple CarPlay. Шикарний міський автомобіль також має спеціальну звукову систему, навколишнє освітлення та спеціальний фільтр для кондиціонера, який позбавляє 99 відсотків шкідливих часток.

В основі Lancia Ypsilon 2024 року в електричному виконанні лежить передній двигун потужністю 154 кінські сили та 260 ньютон-метрів крутного моменту, що відповідає Peugeot e-208. Він використовує ідентичний акумулятор ємністю 51 кВт-год, якого вистачає на пробіг до 403 кілометри у комбінованому циклі WLTP. Ця комбінація електродвигуна та батареї також є в іншому спорідненому продукті Stellantis, Opel e-Corsa.

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Маючи 4,08 метра завдовжки та 1,76 метра завширшки, абсолютно новий Lancia Ypsilon більший за застарілу модель, яку він замінює. Маючи висоту 1,44 метра, він трохи нижчий порівняно зі своїм попередником. Як і очікувалося, він набагато важчий. Електрична модель важить 1584 кілограми, але наступні версії з м’яким гібридом на бензині зменшать вагу. Якщо говорити про потужну батарею, то її можна зарядити від 20 до 80 відсотків за 24 хвилини через підключення постійного струму.

Хоча старий Ypsilon продавався лише в Італії, його заміну планують запропонувати більш ніж 70 дилерам по всій Європі. Бельгія та Нідерланди почнуть продажі у середині цього року, Франція та Іспанія слідуватимуть за ними, а Німеччина – у 2025 році. Lancia хоче залучити молодшу клієнтуру (людей у віці 40-45 років) своїм «хетчбеком преміум-класу», адже це остання модель, яка отримала двигуни внутрішнього згоряння.

Після Ypsilon воскресіння Lancia продовжиться у 2026 році, коли для флагманської моделі буде стерто пил з прізвиська «Gamma». Це буде фастбек на платформі Stellantis STLA Medium і матиме довжину майже 4,7 метра. У 2028 році «Дельта» повернеться як компактний хетчбек.

Обидві майбутні моделі будуть тільки електричними продуктами, оскільки мета Lancia полягає в тому, щоб продавати тільки електромобілі з 2028 року. Це означає, що ще не представлений Ypsilon з помірно-гібридним бензиновим двигуном буде пропонуватися лише кілька років.