Концерн Stellantis відроджує свої історично відомі бренди, такі як Abarth, Alfa Romeo, а також Lancia. Розвиток останньої йде трішки повільніше за інші бренди, адже поки що бренд представив лише хетчбек Ypsilon.

Водночас Abarth працює над новими електромобілями на основі Fiat 500e та 600e, а Alfa Romeo веде розробку нового покоління Giulia та Stelvio, представила новий компактний кросовер Tonale, включно з першою в історії гібридною моделлю та здивувала автомобільних фанатів, відродивши 33 Stradale.

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Проте, деякі палкі шанувальники впевнені в здатності компанії Lancia вийти з тіні й знову стати одним з найпопулярніших брендів в Європі. Віртуальний художник, більш відомий у соціальних мережах як Theottle, показав цікавий концепт.

Автор поділився власним уявленням, якою могла б бути майбутня продуктивна модель бренду. Він використав дизайн Ypsilon поверх Mazda MX-5, щоб в результаті назвати отриманий кабріолет – Lancia Aurelia Roadster.

Інший CGI-художник, бразилець Клебер Сілва, відомий як KDesign AG у соціальних мережах, вирішив використати свої навички у створенні рендерів, щоб уявити цілу майбутню лінійку моделей Lancia, яка може охоплювати багато сегментів.

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Неофіційний дизайнерський проєкт Клебера складаються з маленького кросовера Delta на базі Rivian R3, сімейних кросоверів Lancia Flavia Roadster та Lancia Thema, створених на базі Peugeot 508, меншого Lancia Musa на базі Peugeot 2008 і звичайного хетчбека Delta з використанням Peugeot 308 за основу.