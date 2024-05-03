Новий флагман Lancia має робочу назву Gamma, але існує ймовірність, що новинку назвуть Thema.

В інтерв'ю італійським журналістам Лука Наполітано, керуючий директор Lancia, сказав, що хоче змахнути пил з назви "Lancia Thema".

Читайте також: Як може виглядати лінійка моделей Lancia: фото

«Випробування того, що ми зараз називаємо Lancia Gamma, пройшло добре, клієнти оцінили автомобіль і описали його як футуристичний». Це слова Луки Наполітано, керівника Lancia, сказані італійській пресі. Нашу увагу привернув вислів «Те, що ми на даний момент називаємо Lancia Gamma». Але як? Хіба ще не все було вирішено?

Скажемо так, хоча під час зустрічі Наполітано зізнався, що йому подобається назва Thema і він хотів би використовувати її для нового флагмана, запланованого на 2026 рік і анонсованого деякий час тому як Lancia Gamma.

Запланована на 2026 рік нова Lancia Gamma (або Thema, гра ще остаточно не закінчена) буде вироблятися в Мелфі на основі платформи STLA Medium і оснащена електричними силовими агрегатами, до яких також можуть приєднатися електрифіковані агрегати. Насправді механіка Stellantis є багатоенергетичною та може включати різні типи двигунів.