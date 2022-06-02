Чтобы понять принцип пользования воздушным такси, в Сингапуре был выпущен видеоролик, объясняющий процедуры пользования этим видом транспорта.

Компания PTV Vissim вместе с Volocopter разработала модель транспортного хаба для воздушного такси в Сингапуре. Благодаря подобным визуализациям общественность может легче воспринять идею воздушной мобильности.

На видео потребители видят, как будет работать центр воздушного такси, включая услуги пассажирского и наземного обслуживания VoloPort в Сингапуре. Это не только показывает потенциальным пользователям примерный алгоритм действий при использовании воздушного такси, но и позволяет в процессе проектирования оценивать максимальное количество входных и выходных рейсов, выявить возможные узкие места, которые затем можно смягчить с помощью конкретных действий.

Кстати В английском аэропорту Хитроу появятся воздушные такси

Как видно из видео, терминал воздушного такси напоминает небольшой аэропорт. По крайней мере, вопросу безопасности летательных аппаратов и пассажиров здесь уделяется много внимания.