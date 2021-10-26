Електричні транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою, здатні рухатись зі швидкістю 320 кілометрів на годину, почнуть "таксувати" у 2025 році.

Компанії Vertical Aerospace вдалось отримати ексклюзивний контракт з лондонським аеропортом. Це вже другий подібний контракт для Vertical, оскільки повітряні машини VA-X4 також повинні зайняти небо над Японією до 2025 року.

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Vertical Aerospace стверджує, що має більше попередніх замовлень на свій eVTOL (електричний транспортний засіб з вертикальним зльотом і посадкою), ніж більшість компаній у цій галузі. За даними компанії, вона має замовлення на 1350 літальних апаратів на суму 5,4 мільярда доларів. Клієнтами компанії є такі великі гравці, як American Airlines, Virgin Atlantic, Avolon, Bristow Group та Iberojet. Тепер до них приєднався і центральний аеропорт Англії.

Vertical і Heathrow почнуть працювати над інфраструктурою для eVTOL, разом з тим, адаптуючи нормативно-правову базу. За даними Vertical, деякі з авіакомпаній, які працюють в Хітроу, зацікавлені в підтримці розвитку технології eVTOL і донесенні її до громадськості.

Фото: eVTOL Vertical VA-X4 / Vertical Aerospace

Основною моделлю Vertical є VA-X4, здатний перевозити чотирьох пасажирів з Хітроу до Лондона всього за 12 хвилин. Електрична силова установка літального апарата була розроблена спільно з Rolls-Royce, а за характеристиками є однією з кращих серед собі подібних і порівнюється з можливостями військового літака F-35B, який може злітати та приземлятися вертикально. При цьому працює Vertical VA-X4 майже безшумно, на відміну від реактивного винищувача. VA-X4 здатен рухатись зі швидкістю у 320 кілометрів на годину, створюючи у 100 разів менше шуму, ніж звичайний гелікоптер.