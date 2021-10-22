На 2023 рік заплановані публічні тестові польоти з пасажирами, а після успішних випробувань – і комерційні. Літати будуть на апаратах, які схожі на гвинтокрили, лише двигунів у нього 18 і вони розміщені по колу.

Літаюче таксі в Японії та інших країнах світу збирається запустити німецький стартап Volocopter. Він розробляє не лише літальні апарати, але розробкою відповідної інфраструктури. В якості повітряного таксі вони пробують використовувати літальний апарат eVTOL VoloCity. Це кабіна з пасажирами та колом роторів, яка здатна злітати та приземлятись вертикально – це дуже важливо в умовах міської забудови.

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В повітряне таксі VoloCity поміщається двоє пасажирів. Його корпус виконаний з композитних матеріалів. Для створення підйомної сили використовується кільце з 18 невеликими роторами - така схема дозволила помітно знизити рівень шуму. Дальність польоту таксі досягає 35 кілометрів, а максимальна швидкість складає 110 кілометрів на годину.

Volocopter за фінансової підтримки Daimler і національної авіакомпанії Японії Japan Airlines (JAL), на сьогодні налічує 400 співробітників. Крім таксі VoloCity, вони працюють над дроном для перевезення вантажів VoloDrone й апаратом VoloConnect для польотів на великі відстані. Крім цього, Volocopter розробляє особливі аеропорти, які знадобляться транспорту нового типу.

Компанія вже домовилась про початок випробувань своїх таксі з владою японських міст, а також Сінгапуром. Йде робота з меріями Азії, Європи та, можливо, Америки. До 2030 року до пасажирських дронів приєднаються вантажні.